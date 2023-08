Zermatt városa a svájci Alpokban

Fotó: shutterstock.com

Az egyik legnagyobb közhely, hogy minden fejben dől el. Minden elhatározás, akarat kérdése. Ha megvan az akarat, előbukkan a megoldás is. Eklatáns példa Zermatt városa a svájci Alpokban. A síparadicsomban már a kezdetekkor elhatározták, hogy nem teszik kockára a Matterhorn hegységre nyíló kilátást, és egyszerűen nem engednek be belsőégésű motoros járművet, a városka táblái mögé csak elektromos vagy állati hajtású jármű hajthat be. Nem csak jó levegőt nyernek a kilátás mellé, hanem csendet is. Mielőtt bárki vizionálni kezdene egy hasonló helyi megoldást, szólok, hogy ehhez egyet kell érteni. Az meg kis hazánkban nem nagyon megy.