Semmi nem az, mint aminek látszik. Vagy hallatszik. Manapság már kockázatos dolog elkényelmesedni, kemény forintokban mérhető következménye lehet. Egyre többször hallani a közeli ismerősöknél is, hogy a bejövő hívás mögött aljas szándék állt, pusztán az adatait szerették volna megszerezni, vagy rávenni, hogy áruljon el mindent a bankszámlája eléréséhez. A közösségi platformokon is egyre gyakoribb a hamis profillal ismerősnek jelölő, akit ha visszaigazol az ember, nagyon hamar próbálja rávenni valamire. Az érzelmeinkre hatnak, az ijedtségünkre, kapzsiságunkra, az aggodalmunkra. Sokan be is dőlnek. Pedig csak egyetlen dolog kellene, a józan paraszti ész.