Ha elég érettnek tartjuk gyermekünket, hogy egyedül induljon útnak, és ha a gyerek is szívesen tart kortársaival, sok örömet, élményt és fejlődési lehetőséget tartogathat a nyár. Néha pár hét külön töltött idő után is nagy változásra csodálkozhatunk rá, mind gyermekünk fizikai, mind lelki fejlődésében. Természetesen mi is hozzájárulhatunk a csemeténk sikeres nyári időtöltéséhez, a többi között a megfelelő tábor kiválasztásával. 10-12 éves korig célszerűbb napközbeni elfoglaltságot, tematikus, különböző készségeket fejlesztő foglalkozást választani.

Négy héten keresztül tematikus tábort tartott a Kis Zseni Iskola

Fotó: Nagy Andrea

A Kis Zseni Dunaújváros Mentális Aritmetikai Iskola több turnusban szervezett napközis nyári tábort idén nyáron, július elejétől augusztus közepéig várták a lurkókat. Nagy Andrea mesélt a táborélet mindennapjairól:

– Nemcsak azok a gyerekek vehettek részt a programokon, akik év közben az iskola különóráira járnak, hanem bárki, aki kedvet érzett a sokszínű kínálathoz. Programban pedig nem volt hiány, agyagoztak és készítettek medált, voltak strandolni, filmeztek, lovagoltak, volt önbizalom-növelde, járt a kuckóban Böde Péter vándor meseíró és egy remek motiválónapot töltött a táborozókkal. A Duna Dog Center kutyaasszisztált programjai is minden turnus fix elemei voltak, csakúgy, mint az érdekes kísérletek, az énképerősítő foglalkozások, koncentráció- és memóriafejlesztő feladatok, a mentális aritmetika, numicon feladványok, és a motorikát fejlesztő szórakoztató tevékenységek is. A kis zsenitáborban nemcsak kisiskolásokat vártuk, hanem volt egy kifejezetten óvódás korúaknak megálmodott turnus is, ahol a programokat az ő igényeikhez igazítottuk, a visszajelzések alapján sikerrel.