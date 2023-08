Elvileg a régi gyümölcsfajták felhasználhatóságáról kérdeztem volna, de természetesnek tűnő módon azt vettük észre, hogy a mai társadalmi szokásainkról is szót kellett váltanunk. Egy sor dologgal kapcsolatban felmerült, hogy vajon külön választhatjuk –e az életünket a természettől. Érdemes-e kidobnunk a régi szokásainkat? Persze arról is mesélt,, hogy szabad-e, mint mindent megoldó gyógyírként gondolni a régi fajta gyümölcsfákra, vagy akár a szokásokra. És, ha már a szokások is megemlítésre kerültek, akkor legalább szót kellett ejteni a Kárpát-medence csodálatos étel és italkultúrájáról is. Egy biztos, hogy az emberünk nem az idő kerekét akarja visszafordítani.