Balássi Imre Veszprémben született és kezdett futballozni, később a fővárosban, a BVSC-ben mutatkozott be kapusként az élvonalban. Az NB II-es Dunaferrhez került, sportolói pályafutását itt fejezte be, súlyos Achilles-ín sérülése után nem tudta visszaverekedni magát a piros-fehérek kezdőcsapatába. Edzősködni kezdett, a hálóőrökkel foglalkozott a Varga Zoltán irányította felnőtt együttesnél, később a hazai edzőképzésben vállalt szerepet. A kétezres évek elején került a fehérvári, női kézilabdázókhoz, szakosztályvezető lett, majd pár évvel később klubelnök. Hét esztendeje a legutóbbi idényben ezüstérmes fehérvári kosárlabdázók, az Alba Fehérvár elnöke is, valamint öt éve vezeti a hazai kézilabdaligát. A dunaújvárosi évekről is beszélgettünk a sportvezetővel.