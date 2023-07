Oroszlányban született, Győrben mutatkozott be az élvonalban, a Videotonban lett válogatott futballista, majd a honvédhoz szerződött. Sallói István 1994 szeptemberében igazolt Izraelbe a Beitar Jerusalem együtteséhez, ahol rendkívül sikeres öt évet töltött. A mai napig a klub ikonjaként kezelik. A magyar nemzeti együttesben 13 alkalommal szerepelt, pályafutását a szentföldön Maccabi Herzliya csapatában fejezte be, aztán a válogatott technikai vezetője lett. a szövetségi kapitány, Bicskei Bertalan invitálására. Klubvezetőként dolgozott kétszer Újpesten, Diósgyőrben, Kecskeméten, Dunaújvárosban, Zalaegerszegen, a Fehérvár FC-ben. A tavasszal tért vissza a ZTE-hez, amellyel néhány nappal később magyar kupát nyert. A kék-fehérek lázasan készülnek az eszékiek elleni nemzetközi kupameccsre, az Európa Konferencia Ligában. Sallói az elmúlt évtizedekről, a dunaújvárosi időszakról is beszélt a Horog László által készített podcastben.