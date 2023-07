Ő volt az ügyvezetője a város első és egyetlen, az ezredfordulón bajnoki aranyérmet szerző futballcsapatának. Ma is örömmel gondol arra az időszakra, sportvezetői karrierjének legszebb éveire.

Keleti acélvárosból a nyugatiba

- Minden évfordulónál kicsit megáll az ember, visszatekint a mögötte hagyott időszakra, négy évtizede érkeztem Újvárosba, nagyon gyorsan elszaladt az idő. Voltak nagyon szép és kevésbé jó időszakok, úgy gondolom, előbbiből volt jóval több. A nejemet még Diósgyőrben ismertem meg, szintén kötődik a sporthoz, a futballhoz, az iskolai csapat edzője, a fiam szintén focizott, hosszú ideig, nem volt ügyetlen, de nem lett élsportoló. Mint minden apa, én is bíztam abban, hogy majd komoly stadionokban drukkolhatok neki, másként alakult. Az NB III-ban bajnok lett, az sem kis teljesítmény, de az élvonaltól messze volt. Ugyanaz volt a posztja, mint nekem, jobbhátvéd, sok dolgot jobban csinált, például lőtt, más tekintetben én voltam jobb, harcosabb és keményebb. A nagyobbik lányom tornászott és karatézott, a kicsi is futballozott, tehát a famíliában mindenki be lett volna a sport szeretetével.

A borsodi emlékek között kutakodunk, Grófot úgy vették fel a gimnáziumba, hogy kézilabdázó lesz, ám gyorsan kiderült, már futballozik, aminek a testnevelője nem örült túlzottan.

- A sportnapilapban megjelent egy hirdetés, tehetségkutatót hirdettek, „Bácsi kérem, hol lehet itt focizni?” elnevezéssel. Oda jelentkeztem, kiválasztottak, a járási, majd a megyei selejtezőn is megfeleltem, az országos döntőben az egyik csapat csapatkapitánya lehettem, a pirosak és a fehérek találkoztak. Nem volt rossz korosztály, onnan indult Disztl László, Hajszán gyula, Koch Róbert, de még sorolhatnám a neveket. Az országos döntőt Dunaújvárosban bonyolították, a Kohász akkor jutott fel az élvonalba, az első bajnoki előtt rendezték a mi mérkőzésünket, ez volt az első, itteni fellépésem. Már a diósgyőriek futballistájaként érkeztem, előzőleg, a megyei döntőt megelőzően leigazoltak, bekerültem a borsodi ifiválogatottba. A korosztályos csapatokban fociztam a DVTK-ban, korán, 18 évesen bemutatkoztam az aranykorát élő NB I-es csapatban. Nem tudtam megragadni válogatott játékosok között, Szántó Gábor játszott a posztomon, őt nem tudtam kiszorítani. Háromszor léptem pályára a legmagasabb osztályban, a korábbi érmek után nehezebb időszak következett, azonban siker így is volt, a Magyar Kupában döntőt vívtunk – a kispadon ültem -, de azt elvesztettük Szegeden a Vasas ellen.

A három bajnokira jól emlékszik, csak idegenben vetették be. Először Győrben, a fénykorát élő, Verebes József által trenírozott ETO ellen.

- Pölöskei Gábort kellett őriznem, igyekeztem megoldani a feladatot, nem ment rosszul. Felmutatták a csere táblát, Pölőt lecserélték, kezdtem megnyugodni, de az öröm nem tartott sokáig, Hajszán érkezett a helyére, tehát válogatott váltott válogatottat az ellenfélnél. Zalaegerszegen és Pécsett is szóhoz jutottam, kezdőként. A nemzetközi kupában kispadon ültem a Celtic ellen, ami hatalmas élmény volt. Idegenben kikaptunk 6-0-ra, otthon 2-0-ra győztünk, sima kiesés lett a vége. A diósgyőri sikerek nyitja volt, hogy Szabó Géza, korbácsos edző dirigált, megkövetelte a munkát, helyiek alkották a keretet, valamint nagyon sokan, 8-10 ezren jártak a meccsekre, a nézők imádták a csapatot. Kifutott ez a garnitúra, a folytatásban kevésbé jó játékosok alkották a keretet.

Gróf februárban vonult be katonának, az NB II-es katonacsapathoz. A Kossuth KFSE középszerű egyletnek számított a második vonalban, azonban átszervezték a bajnokságot, hirtelenjében öt gárda esett ki, köztük voltak ők is. Egy divízióval lejjebb folytatták, ott szerepelt a Kohász is, az ellenük vívott meccs után keresték meg az újvárosi szakvezetők, Palicskó Tibor és Kovács András, ha leszerel, örömmel látják Fejérben. Múltak a hónapok, a következő idényben ismét találkoztak, ám Grófot már nem találták az ellenfélnél, ugyanis fél évvel korábban búcsúzott a katonaságtól, egészségügyi okok, fájós válla miatt. Másfél esztendő helyett egyet töltött a honvédség kötelékében.

Egy cetlit hagyott a lakásban, hogy elköltözött Dunaújvárosba

- Amikor ismét találkozott a két csapat, az újvárosiak kerestek, mondták nekik, már nem futballozom a Kossuth KFSE színeiben, visszaköltöztem Miskolcra. A vállam meggyógyult, közben a korábbi edzőm, Gál Béla Tiszaújvárosba, illetve akkori nevén, Leninvárosba szerződött, aláírtam az ottani, NB II-es csapathoz. A Kohász vezetői nem adták fel, közölték, bontsam fel a megállapodást, mindenképpen számítanak rám. Eljöttek értem Miskolcra, együtt mentünk Tiszaújvárosba, Gál rendkívül tisztességes volt, kérdezte, hol szeretnék futballozni, mondtam, Dunaújvárosban. Az edző megértette, hogy itt jobb feltételek várnak, pedig NB III-as csapathoz kerültem. A vezetők vázolták az NB II-es feljutást, majd az NB I-et, ami össze is jött nem sokkal később. Továbbá lakáshoz jutottunk a nejemmel, akivel nem sokkal később kötöttük össze az életünket, a saját otthon szintén nyomós érv volt.

Gál összetépte az aláírt átigazolási lapot, mondta, sok sikert kíván a Dunántúlon. Már nem is mentem vissza Miskolcra, az újvárosi vezetőkkel jöttem Fejérbe.

Édesanyámmal laktam akkoriban, összepakoltam a kis sporttáskába a holmijaimat, anyunak egy cetlit hagytam a lakásban, hogy elköltöztem Dunaújvárosba. Akkoriban nehézkesebb volt a kommunikáció, mint most. A nejemet úgy tudtam idecsábítani, hogy azt mondtam neki, egy évet maradunk itt, aztán megyünk vissza Borsodba. Akkoriban nem gondoltam, hogy nem költözünk már sehova, ez lesz a végállomás. Nem bántam meg, egyszer gondolkodtam komolyan a klubváltáson. Egy kimondottan jó, újvárosi szezon után keresett a bajnok Honvéd, Komora Imrével tárgyaltam, szóban el is fogadtam az ajánlatot – ez hatalmas lépés lett volna a karrieremben -, végül nem engem választottak. Ez akkoriban akkora ugrást jelentett volna, mintha valakit most a Fradi szerződtetne.

Játékosként kilenc év a Kohászban, vezetőként nyolc

Gróf többször volt utánpótlás válogatott, összesen tizenhárom alkalommal, szerepelt UEFA tornán, a mostani ifi Eb-n, játszott IBV-n, az Ifjúsági Barátság Versenyen, játékosként kilenc évet töltött a Kohászban, később, vezetőként nyolcat.

-Játékosként egy védő számára az a legnagyobb dolog, ha gólt lő. Az NB II-be feljutottunk a DÉLÉP-Szeged elleni osztályozón, idegenben kikaptunk 2-1-re, itthon a 80. percig 0-0 volt az állás, tizenegyeshez jutottunk, amit berúgtam, ezzel kerültünk fel, tízezer drukker volt a lelátón. Az élvonalba jutás esztendejében, 1986-ban az egy évvel korább az UEFA Kupában döntős Videotonnal kezdtük a szezont, nagy meglepetésre 2-0-ra nyertünk itthon, az első gólt én szereztem. Kétszer jutottunk fel a legmagasabb osztályba, de nem tudtunk megragadni, döntően a második vonalban szerepeltünk. Ezen sokat gondolkodtam, miért nem tudtunk ott maradni az elitben.

Volt egy játékostársam, Tatár János, nagyon jó barátom, ő mondta azt, hogy külön-külön simán eljátszanánk NB I-es csapatban, de nekünk együtt itt nem megy. Úgy vélem, kellett volna két-három posztra minőségi, válogatott szintű játékost igazolni – aminek nem voltak meg a feltételei -, akkor alighanem megragadtunk volna. Nem voltunk mi rosszak, de elég jók sem a legmagasabb osztályhoz.

A védő nem volt harminc esztendős, amikor felhagyott a profi futballal. Fiatalítási hullám kezdődött, a korábbi kulcsemberektől elbúcsúzott, akkor hagyta abba Boldóczky, Miskovicz, Ress és Gróf is.

- A csapat élére Jakab Elek került, azt mondta, központi utasításként kapta, hogy tőlünk el kell köszönni. A második csapathoz irányítottak, a megyei első osztályban futballoztam, ami nem esett jól, leépültem fizikálisan és mentálisan is. Fél évvel később változás történt a szakmai stábban, Andriska Vilmos lett a szakvezető, visszavitt az első csapathoz.

A téli felkészülés során a Duna-parton futottunk az emelkedőn felfelé, félúton jártunk, gyanús volt, hogy az oszlop mindig ott van mellettem, rájöttem, azért, mert nem haladok. A tréning után bementem az edzői irodába, közöltem, abbahagyom. Így is történt.

Ma már különösebb gond nélkül játszanak labdarúgók 35-36 évesen, akkoriban 28 éves focistákra rásütötték, hogy öregek. Más világ volt, Flórián Lajos barátom rábeszélt, igazoljak Ercsibe, a megyei I-be, megnyertük, feljutottunk az NB III-ba ahol szintén jól szerepeltünk, a Magyar Kupában pedig a 16 közé jutottunk, a bajnok Kispesttől kaptunk ki 2-1-re. Két és fél év után anyagi gondok miatt a jó társaság szétszéledt, Bács-Kiskun megyében, Solton futballoztam, majd a kilencvenes évek közepén felkértek, legyek a Dunaújváros technikai vezetője.

Nem úgy indult, hogy nagy sikersztori lesz, a csapat a 9. helyen állt a második ligában, megkezdtük az építkezést. Feljutottunk az NB I-be, majd következett az aranykor, a 2000-ben szerzett bajnoki diadallal. Felejthetetlen időszak volt, szerintem megismételhetetlen.

A gárda Varga Zoltán irányításával jutott a legmagasabb osztályba, a következő idényt is vele kezdték, de a tavasszal váltottak, Ebedli Ferenccel fejezték be a bajnokságot, a csapat megtáltosodott, újoncként az 5. helyen zárt. Érkezett az MTK-val utcahosszal aranyérmet nyerő Egervári Sándor, aki Újvárosban is aranyéremmel indított, majd egy ezüst és a 4. hely következett, a harmadik idényben már viharfelhők tornyosultak, a futballra fordítható összeg vészesen fogyott. Egervári és segítője, Kenyeres Imre visszatért a Hungária körútra, ahol újra aranyérmes lett, az idényt tinikkel befejező Dunaferr kiesett. Gróf is távozott.

- Elképesztő három év volt, főleg az első kettő mesés az élvonalban. Egervári szerződtetése nagyon jó döntés volt, a mentalitása, a hozzáállása, szaktudása, valamint közösségépítő képessége rendkívüli volt, valamint erős keretet sikerült összehoznunk.

A klubelnök, Szabó József mondta többször, a csapat ereje abban rejlett, hogy a klubnál mindenki becsülettel végezte a munkáját, azt tette, ami a dolga, nem akart olyan területen okoskodni, amihez nem értett.

Nézem most a meccseket, a csapatoknál mennyien tevékenykednek, anno ez elképzelhetetlen volt, nagyon szűk stábbal dolgoztunk, eredményesen. A foci szerintem a világ legegyszerűbb játéka, de az üzlet miatt bonyolulttá teszik, pedig meg lehet oldani simán, piros passzol a pirosnak, fehér a fehérnek. Ha tehetem, járok a hazai meccsekre, szurkolok az NB III-as csapatnak. A focival nincs kapcsolatom, a megyei első és második vonalban edzősködtem, Hartán, Ercsiben, Százhalombattán, legutóbb Vajtán, a megyei II-ben, megnyertük a bajnokságot, de eggyel feljebb már nem indultunk. Azóta nem kerestek sehonnan, én nem szoktam jelentkezni, nézőként szemlélem a meccseket. Nincs bennem hiányérzet, nem voltam extra képességű játékos, inkább szorgalmas. Vezetőként komoly sikerekben lehetett részem, tagja voltam a Magyar Labdarúgó Liga elnökségének, jártam Európa-bajnokságon, világbajnokságon, Afrika Kupán, Európai Szuperkupa döntőn, tehát a futball jeles eseményein. Én csak szépet kaptam ettől a játéktól.