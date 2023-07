Igazi nyaralós volt a hangulat a vöröskeresztes napközis táborban, mintha egy nagyon jól sikerült partira toppantunk volna be: vidám zene szólt, és a gyerekek biztatás nélkül is hasonlóképpen énekeltek. Csodálatos, rendezett helyen tölthették a hetet az iskola táborhelyén a Duna-parton.

Vidám zene szólt Fotók: Balogh Tamás

Kuti Valéria a Dunaföldvári Városi Vöröskereszt titkára fáradhatatlanul teszi az önként vállalt és a hivatalos dolgát is. Szinte hagyományőrző módon ismét nyári táborba vonult a rájuk bízott gyermekekkel együtt. - Azt mondják, hogy nem egyszerű a mai gyerekeket énekelésre bíztatni, de nekünk ez már a második ilyen zenés táborunk, az elsőt tavaly rendeztük. Én úgy látom, örömmel teszik, és szívesen táncolnak is. Korábban két óvodai csoportot is meghívtunk, és ők is így tettek. Nálunk most is több generáció tölti el együtt az idejét, méghozzá jókedvűen és zökkenőmentesen. Mindenekelőtt itt vannak az általános iskolás korú gyermekek, aztán a mi középiskolás önkénteseink, akik segítenek a kicsiknek a játékokban és a kézműves foglalkozásokon is. És persze mi, a felnőttek is a csapat tagja vagyunk.

Kuti Valéria a Dunaföldvári Városi Vöröskereszt titkára

Együtt ünnepelték meg a Vöröskeresztes Világnapot

- Beszélgettünk a szervezet alapítójáról Henri Dunantról és az előttünk álló feladatokról. Egy jól szerkesztett előadásra szívesen figyelnek a gyermekek, és rengeteg kérdést tesznek föl és számos rajzot is készítettek e témával kapcsolatosan. Talán sikerül elültetnünk bennük egy kis magot, és majd felnőtt korukban csatlakoznak a mi kései utódainkhoz.

Ötszörös volt a túljelentkezés

- Természetesen az emberek tudják, hogy hová visszük a gyermekeket, ezért az idén is ötszörös túljelentkezéssel leptek meg bennünket a szülők, de sajnos a helyhiány miatt nem tudunk minden kérést kielégíteni. A csodás helyszínt megemlítve, ezt a lehetőséget is kihasználva, megköszönöm az óvoda vezetőjének, hogy költségmentesen a rendelkezésünkre bocsátotta, ahogy a polgármester úrnak is, hogy egy mélyhűtővel támogatott bennünket, amiben a Pékpont által adományozott élelmiszereket raktározhattunk. Ebből is látszik, egy ilyen tábor csakis széleskörű összefogással jöhet létre. A sokféle hozzájárulással igazából azokat a családokat támogatják, akiknek a gyermekei élvezhetik az itteni ellátást.

Amerikai támogatók

Ez a lelkes csoport a Church of Jesus Christ keresztény egyház képviselőiből állt. Megérkezésüket követően azonnal beálltak a gyermekek közé énekelni és táncolni. Vezetőjük Clark Earth, aki Oklahomából érkezett, ezt nyilatkozta. - A célunk humanitárius segítség nyújtása az arra rászorulóknak. A magyar Vöröskereszttel már régóta együttműködésben vagyunk. Azt kértük, hogy ajánljanak nekünk kisebb településeket, ahol szükség lehet a segítségünkre, amit étellel, vagy más ellátással valósíthatnánk meg. A javaslatukra találkoztunk ezzel a közösséggel. Nagyon sok helyen jártunk ebben az országban, ami nagyon hasonlít az én szülőföldemre. Ez a hely is megtetszett nekünk. Amennyiben tehetném, akkor nagyon szívesen élnék itt az egész családommal, a gyermekekkel és az unokáimmal együtt. Szeretnék visszatérni, hogy megtudjam, mennyiben tudták hasznát venni az itteniek a mi segítségünknek.

Amerikából is érkeztek segítők, vezetőjük Clark Earth

Tölgyesi Ákos a Beszédes József iskola könyvtárosa elmondta, meglepetésként egy terepasztalt készítettek az amerikai vendégeik számára. - A témája a gettysburgi csata, amely 1863. július 1-je és július 3-a között zajlott. Gyakran emlegetik az amerikai polgárháború fordulópontjának. Kíváncsian várjuk, hogy mit szólnak hozzá?! Volt vele munka bőven, ezért sok ügyes kézre volt szükség, szép munkát végeztek rajta - fogalmazott. A terepasztal alkotói köül Szabó Lili szeptemberben kezdi az ötödiket, Siffer Mária Viktória a hetediket. Érdekes munkájukk volt, önállóan is dolgozhattak egy-egy részlet megoldásánál.

Szabó Lili, Siffer Mária Viktória és Tölgyesi Ákos a terepasztallal

Pár lépéssel arrébb, szintén álombeli környezetben táboroztak a fiatalok

Az előző helyszínhez képes csupán pár métert kellett megtenni, ahol szintén álombeli környezetben nyaraltak a gyermekek a múlt héten. Beszélgetőpartnerünk a táborvezető, Dósa Zoltán a Beszédes József Vízitúra Sportklub elnöke volt, elmondása szerint a világ egyik leggyönyörűbb folyója partján.

Dósa Zoltán klubelnök és a fiatalok az egyik evezés után

- Ez egy ötnapos napközis tábor, és a gyerekek szerint túlságosan hamar eltelik. Napi három étkezéssel láttuk el őket, ami negyvennégy résztvevő esetében elég nagy kihívás a felnőttek számára, de most is megoldottuk a feladatot, mindenki időben jól lakott. Kezdésként kialakítottuk a csapatokat, egyből komolyan vett feladatot is kaptak, a csapatzászlók elkészítését, és ezzel szép lassan elkezdtük a közösségek felépítését. Amikor egy kis rosszidő tett próbára bennünket, akkor az épületen belül is jól föltaláltuk magunkat, aztán az udvaron sportoltak, délután strandolással töltötték az idejüket a gyermekek. Aztán kétszer is vízre szállhattak a résztvevők, Csepeli Istvánnal ketten felügyeltünk a biztonságukra, és megtanítottuk őket az evezés alapjaira. Múlt csütörtökön este pedig igazi tábori életet alakítunk ki, mert hogy sátrakat verünk az udvarunkon és az itt alvásra a szülőket is szívesen invitáltuk.

Az ottalvós este is nagy buli volt a gyerekeknek

Boldog napok a Duna-partján

- Nem akármilyen elfoglaltságom van a gyermekekkel. Az átfogó feladatok miatt legalább harminc beosztást létesítettem magamnak, de ahogy az ötletes táborlakókat elnéztem, lehet ez még több is! A földvári ifjak vagányak, a mostaniak pláne azok. Mindig vannak közöttük szószólók, akik aztán viszik magukkal a többieket is. Én az első három nap után csatlakoztam, az előző években is így csináltuk, hogy az elején a kollégák, a klub tagjai és az ifis segítők voltak a gyerekekkel. A csütörtök, pénteki vízre szállásoknál szeretek itt lenni és koordinálni az eseményt.

Ami a folytatást illeti, a klub ismét szervez egy vidéki tábort is. Dósa Zoltán erről elmondta, ez is egy hagyomány náluk, hogy kilépnek a már megszeretett fészkükből és, ahogyan tavaly, Kisapostagon is tábort vernek és ott töltenek el négynapos állótábort a hónap végén.