Szombat este a Fegyencjárat című filmet adta valamelyik kereskedelmi tévécsatorna. Ez nekem az egyik örök kedvenc, így elcsípve az elejét, úgy határoztunk a párommal, hogy akkor meg is nézzük. Kívülről fújom a szövegét, de még most is olyan élvezettel néztem! Ment-ment szépen a történet, aztán jött egy váratlan pauza... már el is felejtettem, hogy a tévécsatornákon sugárzott filmeket tele teszik hosszú reklámblokkokkal! Jó, kibírjuk – gondoltuk elsőre. Némileg tartani tudtuk ezt a második szünetben, ám a harmadiknál már mondtam a magamét... de csak magamnak, mert az üresjáratok álomba szenderítették a társam. Na, ezért nézzük a neten a filmeket...