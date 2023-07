Visszasírom a századelőt. Nem, nem a korom miatt, az alábbi elv már velem van kamaszkorom óta. Volt abban az időszakban egyfajta tisztaság. Nyilván akkor is voltak csaló gazemberek, de akiről kiderült, hogy hazudott, az egy életen át viselte a szégyenfoltot. Kiszámíthatóbb is volt az élet, ha egy étlapon elolvasta az ember az árakat, tudhatta, a számlán is annyi szerepel majd. Manapság viszont hétköznapi gyakorlat, hogy tíz százalék szervizdíjat hozzáadnak, hogy a szálláson a légkondicionálást külön kifizettetik, az online vásárlásnál már számít az ember a kényelmi díjra. Szinte biztosak lehetünk benne, mindenhol valami rejtett költség van. Pedig én gyűlölöm, ha átvernek. A holdra kéne költöznöm?