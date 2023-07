Megdőlt a fedősztori. Az ügyészségi közlemény szerint egy háromfős csapat struccfarmmal álcázta diszkrét indiaikender-ültetvényét. A több lábon álló, Hódmezővásárhelyen található gazdaságra még tavaly csapott le a hatóság. A kilencvenes évek elején sokan megpróbálkoztak hazánkban is a strucctenyésztéssel. Bízván abban, hogy a legnagyobb testű madár húsára és tojásaira is lesz majd bőven kereslet. A kendertermesztésnél azért jóval biztonságosabb a strucchizlalás – bár lehet, nem kecsegtet kiemelkedő haszonkulccsal. A struccsonka kilóját 24 ezer forintért kínálják a világhálón, de kapható szalámi, pástétom is. És még álcázni sem szükséges.