A francia forradalom kitörésének napját a történészek 1789. július 14-re teszik, amikor is a feldühödött párizsiak elfoglalják a Bastille börtönt, a zsarnoki királyi uralom jelképét. Európa történelmének meghatározó eseménysorozata volt a francia forradalom, a marxista/szocialista történetírás a nagy jelzővel illette és a volt kommunista országokban, így Magyarországon is így tanították. A Bastille bevételének napja hagyományosan az újkori történelem kezdőpontjának számít, melynek eseményei két és fél évtizednyi háborút eredményeztek, melyek egy teljesen újkort hoztak el az egész emberiség számára.

Az előzmények

A francia forradalom hosszabb távú előzménye szellemi téren a felvilágosodás racionalista ideológiája, gyakorlati szempontból azonban a nyolcvanas évek nagy éhínsége és a királyság hatalmas adóssághalmozása volt, ezek együtt XVI. Lajost arra kényszerítették, hogy 1789 májusára összehívja, 1618 után először, az általános rendi gyűlést. Az összejövetelen azonban a jelenlévők nem a király által felvetett problémákkal foglalkoztak, hanem az évszázadok alatt felhalmozott sérelmekkel. Ezt még csak tetőzte az, hogy a harmadik rend (polgárok és parasztok képviselői) ellenállása folytán nemsokára létrejött az uralkodótól független Alkotmányozó Nemzetgyűlés, mely állandó harcot vívott a királlyal. XIV Lajos érezte a veszélyt ezért Párizs környékén mozgósította hadseregét, sőt még svájci, flamand és német zsoldosokat is toborzott, ami az amúgy is komoly nehézségekkel bíró államkincstárat ugyancsak még leterhelte. Közben Párizsban egyre feszültebb lett a hangulat, aminek hatására a város körül szorosabbra vonták a katonai blokádot. A francia fővárosban ezután elterjedt a hír, hogy a király katonasága megtámadja Párizst, mire a lakosság fegyvereket kezdett zsákmányolni. A Bastille, mint börtön gyakorlatilag üresen állt, mindössze hét köztörvényes rabot tartottak fogva, viszont mintegy 13 600 kg puskaport tároltak itt. Az V. Károly által átépített Bastille a 14. század elején még városkapuként szolgálta a város védelmét, majd ahogy Párizs terjeszkedett, a francia király erőddé egészítette ki a roppant épületet. A forradalom idejére a nyolc toronnyal megerősített kőépítmény rettegett hírnévre tett szert, számos mendemonda keringte körül.

A Bastille bevétele

A Bastille védőit az akkora már közel 50 ezres tömeg megadásra szólította fel, de a börtönerőd parancsnoka, Bernard-Jourdan de Launay ezt megtagadta, sőt tűzparancsot adott ki. Az ostromlókhoz azonban délután három órakor csatlakoztak a nemzeti gárda tagjai, akik már komoly lőfegyverekkel és ágyukkal rendelkeztek, így a helyőrség megadta magát. A rabul ejtett katonákat a tömeg kegyetlenül lemészárolta, fejüket lándzsára tűzve vitték körül a város utcáin. Az erődöt a párizsiak, egy év alatt lerombolták és széthordták, utolsó kövei 1790 februárjában kerültek a Nemzetgyűlés elé. Helyén ma operaház áll, ostromának napja – július 14 - pedig azóta is nemzeti ünnep a Franciaországban.

A Bastille bevétele után kitört a forradalom, majd kikiáltották a köztársaságot 1792. szeptember 21-én, XVI Lajost pedig kivégezték 1793. január 21-én. Ez követően a jakobinusok kerültek hatalomra, akik élükön Robespierre-rel rendkívül kemény diktatúrát vezettek be (1793. június – 1794. július). Semmibe véve az emberi jogokat, kíméletlen terrort alkalmaztak. Letartóztatták és tömegével küldték vérpadra a forradalom valós és vélt ellenségeit, valamint minden rendű és rangú politikai ellenfelüket is. Nemsokára azonban Robespierre és támogatóinak hatalma is megdőlt. A tömegek ugyanis kezdték követelni, hogy vessenek véget az erőszaknak. A Konvent 1794. július 27-én megbuktatta a jakobinusokat és hamarosan kivégeztette őket. Az új vezetés visszafogta a terrort és egy új alkotmány kidolgozásába kezdtek. Ennek alapján 1795-ben megalakul a Direktórium, 1799. november 9-én viszont egy tehetséges tábornok Bonaparte Napóleon államcsínyt hajtott végre, ezzel magához ragadta a hatalmat és a Köztársaság Első Konzuljává kiáltotta ki magát, majd megkezdődött egy új fejezet az európai nemzetek történelmében.