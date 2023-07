A történet még a Mezőfalvi Testér-települési Találkozóra nyúlik vissza, amikor a helyi motoros csapat meghívta a sátrához a mezőfalvi plébánost. Valter atya igazán jól érezte magát a motorosok között, de ahogy akkor fogalmazott, valami neki itt nagyon hiányzik a rendezvényből. Meg is állapodtak a társaság vezetőjével, egy későbbi, alkalmasabb időpontban sort kerítenek az ünnepélyes mozzanatra, a motorok és vezetőik megáldására. Nos, ez az alkalom az utazók védelmezője, Szent Kristóf napjához közel július 22-én jött el.

A plébánia előtt a József nádor szobornál hallhattuk az ünnepi ismertetőt Szent Kristófról az utazók védelmezőjéről

A mezőfalvi plébánia előtti dísztéren, a József nádor szobornál gyűltek össze a motorok és autók vezetői, ahol a plébános úr köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, fontos, hogy az égiek is vigyázzanak ránk. Főleg, amikor úton vagyunk. Én négy keréken, önök pedig kétkeréken, ahogy járjuk az utakat. Majd saját emlékek felidézésével folytatta: Szülőfalum Pilisszentiván. Ott élt Drapál János. Februárban lett volna 75 éves. A szülőfalumban temettük el. Összeírtam, húsz világbajnoki futamon indult, ebből négyet megnyert. Magyar bajnok volt kilencszer 1971 és 1984 között. Most megkérdezem önöket, hány cm³-sek ezek a motorok? Hallani nagy számokat. Érdekes, Drapál János motorja, amivel ilyen eredményeket elért 250-350 cm³.

Mai és régi motorok is részt vettek a rendezvényen

Azóta sokat fejlődött a technika és amilyen körülmények között motorozhatnak önök. Fontos ez, hogy az ember próbálja kivédeni a baleseteket és különféle technológiával csökkenteni a sérülések kockázatát. Viszont nagyon fontos az is, hogy Isten áldása is ott legyen, mert bármikor jöhet olyan dolog, amihez szükség van erre. Nem kollégáink segítségére, hanem a jó isten áldására – mondta köszöntő beszédében Kristofory Valter. Ezután Szent Kristófról az utazók védőszentjéről hallhattunk néhány információt. Az esemény záró mozzanatában Kristofory Valter mezőfalvi katolikus plébános megáldotta a járműveket és a velük utazókat.

Kristofory Valter Mezőfalva katolikus plébánosa megáldja a járműveket és az utazókat Szent Kristóf napja alkalmával

A rendezvényen a fő szervezőt Boros Balázs mezőfalvi motorost kérdeztük.

- Azért gondoltuk fontosnak a motorok, motorosok megáldását és az egyházhoz való kötődésünket, mert ha nem is teljesen mindenki, de sokan hiszünk benne, hogy védelmet nyújt számunkra. Hozzátartozik az is, hogy akik részesei ennek az áldásnak, azok között erősíti az egymásra való odafigyelést. Talán ezzel is csökkenthető a baleset száma, hiszen ez az úton lévők elemi érdeke is. Az áldást pedig minden közlekedő nevében köszönjük!