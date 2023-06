Napjainkban ismét egyre többen vállnak nyitottá a kertészkedésre, legyen szó akár virágokról, akár zöldségekről.

A családi házakban élőknek talán könnyebb dolguk van ebben, hiszen a terület adott, csak meg kell művelni. Kevesen tudják, hogy városi környezetben is megvalósítható a kertészkedés. A volumen természetesen más, de az élmény garantált, ha jól végezzük a dolgunkat. Ebben nincs különbség vidéki és városi kiskertészek között. Szerencsére a panelek tövében egyre többen alakítanak ki virágoskertet, megművelt, gondozott területet. Talán már az is megszokott, hogy a konyha ablakában megterem a paradicsom és a paprika is. Persze ez inkább érdekesség, mint növénytermesztés. A konyhakerti növények is jól jönnek, ha ízesíteni kell a vasárnapi ebédet.

Hogyan kezdjünk neki az erkélykertészet kialakításának? Sok a buktató, de Jankovics Ilona kertészmérnök azoknak segít a podcastünkben, akik egy-egy társas- vagy panelház erkélyét varázsolnák kiskertté. Hallgassák meg a duol adását, és majd élvezzék a kiskert áldásait!