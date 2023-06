A szerző nem ismeretlen a dunaújvárosi és környékbeli emberek előtt. A nyugalmazott történész a Bánki iskolában tanított és rendszeresen tart történelmi előadásokat. Eddig három könyve jelent meg, az első 2017-ben, a második tavaly októberében került a könyáruházak polcaira. Korábban a „48-as könyvtár” című sorozatban a 6. (Württemberg) huszárezred történetét mutatta be, ezúttal a honvédsereg egyik gyalogos alakulatának, a délkelet-dunántúli önkéntesekből alakult 8. honvédzászlóaljnak a történetét dolgozta fel. Könyvének címe: „Hol már sírjaik sem domborulnak – a 8. honvédzászlóalj története az 1848-49-es magyar szabadságharcban”. A legújabb kötete 2023 márciusában jelent meg: „Ezt is elszenvedem a hazáért!” Lenkey János tábornok címmel. Horváth Béla ennek a könyvnek is szentel hamarosan egy ismertetőt.

Könyvbemutatójában nem csak népszerűsíti a könyvet, hanem egyfajta hadtörténeti bemutatót is tart. Korabeli ruhában mutat használati tárgyakat és fegyvereket is. Az előadás interaktív lesz, tehát az előadó szívesen veszi a kérdéseket, amelyekre válaszol. Az előadását vetítéssel színesíti. Elmondása szerint, szeretné a hallgatósággal megismertetni a kor szereplőit és azt a hazaszeretetet, ami fűtötte a kor embereit.

Az előadás után lehetőség nyílik arra, hogy a dedikált könyvet megvásárolják a történelem iránt érdeklődő hallgatók.

A könyvborítóról egy érdekesség. A festményt Kertai Zalán, korunk legnagyobb katonai témájú festője készítette, jobbról a harmadik arc nem más, mint a könyv szerzője. A művész Horváth Béla 19 éves korában készített fényképe alapján festette meg a harcost.