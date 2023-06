Akik csak tehetik útra kelnek, hogy a lehető legpihentetőbben vagy épp legaktívabban töltsék el a rendelkezésükre álló napokat. Míg valaki a tengerparton henyél és napozik, addig más kirándul, barangol és kalandokat keres. Egy azonban mindenkire igaz, aki útra kel a nyári szünet vagy a szabadság idején: jó időre elhagyja az otthonát. Ekkor a nagy készülődés, pakolás közben érdemes arra is ügyelni, hogy ne csak azon aggódjunk, hogy minden szükséges dolog a bőröndben legyen, hanem azon is, hogy áramtalanítsuk az otthon hagyott készülékeket – írja társoldalunk, a feol.hu.

Ahogy arra az EON közleményében is kitért három alapvető javaslat megfogadásával nemcsak biztonságosabb körülmények között hagyhatjuk el a házat vagy a lakást, hanem még spórolhatunk is. E tanácsok közül az első és legfontosabb talán az, hogy áramtalanítsuk a villamos készülékeinket, ne csak kikapcsoljuk őket, hanem a konnektorból is legyenek kihúzva. A másik a hűtőszekrény, amit nem árt pihenni hagyni a távolmaradás idejére. Indulás előtt érdemes kitakarítani, leolvasztani, majd pedig lekapcsolni. Végül pedig a bojler, ezt se felejtsük el lekapcsolni, hiszen mi értelme tartani a meleg vizet, ha senki nincs otthon, aki használná?

Ezek betartásával nem csak nyugodtabban tölthetjük a nyaralás napjait, hanem még a villanyszámlán is spórolhatunk.