A hazánkban egyre népszerűbb babaváró buli mellett a „baba nemét felfedő” összejövetelek is egyre nagyobb teret hódítanak, hiszen ilyenkor mindenki izgatottan várja már, hogy kiderüljön a baba neme, és végre kékbe vagy rózsaszínbe borulhasson a babaszoba.

A magyar celebek közül legutóbb Vasvári Viviennek volt ilyen bulija. Nem csak a babavárót, de az esküvőjét is azon a napon ünnepelte, amikor kiderült, hogy kisfia fog születni ősszel.

Mint több helyen nyilatkozott róla, már alig győzte kivárni, hogy végre megtudja, kislányt vagy kisfiút hord a szíve alatt. A 32 éves édesanya már a harmadik gyermekét várja, de a kedvesének, Bodnár Zsigmondnak is van két gyermeke, így összesen öt gyerkőcöt nevelnek majd közösen. A szőkeség már korábban elárulta, hogy különleges nevet kap majd a pici, de a nemét csak az esküvőjük napjához közel fogják megtudni. Nos, arra talán senki nem gondolt, hogy mindez egy napon lesz, de a jelek szerint így történt. A szerelmesek egy fényűző ceremónia és lakodalom keretein belül mondták ki az igent. Az örömhírt természetesen a közösségi oldalára is kirakta Vivien.

Sokszor azonban az is előfordul, hogy nem az örömtől sírnak a nem-kiválasztó babaváró buli résztvevői. Előfordul ugyanis, hogy a leendő testvér érzékenyen reagál, amikor kiderül, a várt öcsi vagy húgi helyett épp ellentétes nemű kistestvérrel bővül majd a család. Arra azonban kevés példa akad, hogy maga az anyuka boruljon ki teljesen. Nos, ez történt nemrég egy kismamával, aki szabályszerűen tombolni kezdett, mert megtudta, hogy már megint lánya fog születni. Bár próbálták megnyugtatni, nem jártak sikerrel. A feldúlt anyuka szabályszerű ámokfutása után el is hagyta a buli színhelyét. Az esetről TikTok-videó is készült, amelyet már egymilliónál többen tekintettek meg.

Magam is tapasztaltam, hogy a terhesség alatt a hormonháztartás teljesen megváltozik, ami hatással lehet a hangulatunkra és lelki állapotunkra egyaránt. Lehetünk sokkal ingerültebbek, türelmetlenebbek, olykor olyan mértékben, hogy szinte magunkra sem ismerünk. Ennek fényében érdemes átgondolni egy ilyen buli ötletét. Lehet, hogy nem is olyan jó ötlet a nem-felfedő összejövetel?