Június 11-én a születésnaposok mellett Barnabás nevű olvasóinkat köszöntjük.

A Barnabás arámi – héber eredetű férfinév. Bibliai jelentése: a vigasztalás fia. Az utótag lehetséges eredetei között több változat is él, vagy a Jeruzsálem melletti Nob helységre utal, vagyis „Nobi fiú”, vagy egy Nabu nevű apára utal, vagyis „Nabu fia”, de egy Nebo nevű Istenségre is utalhat, vagyis „Nebo fia”. Az 1990-es években a Barnabás gyakori név volt, a 2000-es években is szerepel az első ötven között.