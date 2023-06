Közben a sátor is felépült és benépesült beszélgető asztaltársaságokkal. Délutánra a közös ebéd is megfőtt, de előtte ünnepélyes perceknek lehettünk tanúi. Az egyesület vezetése, edzői értékelték röviden az elmúlt idényt, továbbá kiosztásra kerültek a kimagaslóan teljesítők díjai is. A játékosok mellett nem feledkeztek meg a csapatok és az egyesület segítőiről sem. Ők szintén elismerésben részesültek. Íme a kitüntetettek névsora!

Jutalmat vehetett át egész éves példamutató munkájáért U7-Nagy Gábor, U9 Márhoffer Ármin, U11 Németh Martin. A szülők közül Németh Csaba, Kovácsné Virág Anita és Nagy András végzett kimagasló munkát. Az U16 gólkirálya Presinszki Balázs. Legjobb játékosa Dombi Mihály. Az U19 gólkirálya Csvercskó Tibor. Legjobb játékosa Baranyai Ferenc. A felnőtteknél a házi gólkirály Sági József. A két legjobb játékos Kovács Ádám kapus poszton és Török Dávid mezőnyjátékos. A szülők közül az U16 é sU19-nél Lukszics Henrietta, Presinszki Mihály, Halupa Andrea, Papp Alíz, Dombiné Vas Mónika és Papp György. A csapat főzőmestere címet pedig Kovács Pál nyerte el. A díjkiosztás után pedig minden gyerek kapott csokit.

A családi napon természetesen a játéké volt a főszerep

Fotó: Horváth László

A hivatalos perceket követően Török Zoltán egyesületi elnököt kérdeztük.

- Új helyzet, új feladat volt elvállalni az egyesület vezetését. Egy év távlatából visszagondolva miként szólhat az összegzés?

- Ez a bajnoki cím elsősorban a csapat érdeme, nem az enyém és nem a vezetőségé. Természetesen a vezetőségnek a dolga, hogy azokat a körülményeket megteremtse, ami a nyugodt és eredményes működéshez kell. Nyilván a játékosok is jobban állnak a sporthoz, ha látják, minden jól szuperál, rend van. Még nincs minden elrendezve, ami egy ilyen nagymértékű váltásnál adódik. Folyamatban vannak az ügyek és látjuk a kiutat.

- Egy magasabb osztályban folytathatja Mezőfalva felnőtt csapata. Milyen költségekkel és kihívással jár ez?

- A tudomásom szerint anyagilag egyedül az utazás jelent majd nagyobb költséget, hiszen jóval távolabbi településeken fogunk játszani. Egyéként a többi költség megegyezik az idei szezon fizetni valóival, ebben nem számítunk nagyobb emelkedésre. Az utazásnál megpróbáljuk a saját buszokkal megoldani. Ehhez majd a szövetség segítsége, engedélye is szükséges, hogy elfogadják a kérésünket. Az U16, U19 az egyik héten játsszon itthon, hogy a felnőttek akkor eltudjanak menni az idegenbeli meccsre és a másik héten ez fordítva. A szereplés pedig majd kiderül. Érzésem szerint, ha ez a gárda maradna, akkor simán benn tudna maradni, de dolgozunk azon, hogy egy-két mezőfalvi illetőségű játékos, aki más csapatokban rúgja a labdát, azokat visszacsábítsuk a klubhoz. Vonzerő lehet az I. osztályban való futballozás, de még nem törték ránk az ajtót a jelentkezők. Beszélgetésünk már volt és az edzőt is kérdeztük, milyen pontokon kíván erősíteni?

Fotó: BOGGANCS.PHOTO

- Ha már az edzőnél tartunk. Marad a tréner Villám Balázs?

- A korábbi nyilatkozatot csak viccnek szánta, hogy nem kérték még fel. Senki nem gondolkozott edzőváltáson. Tehát Balázs egyértelműen marad. Ősszel rajt!

- Mit jelent Török Zoltánnak a mezőfalvi labdarúgás?

- Nem fociztam Mezőfalván. Tősgyökeres mezőfalvinak vallom magam. Nagyszüleim és én is itt élek. Mi itt az önkormányzat kérésére próbáltunk egy új vezetőséget felállítani. Pontosabban egy tagságot és egy többlétszámos elnöki gárdát, hogy ne legyen egyedül Cseke Ottó ebben a projektben. Ottó időközben lemondott. Mi pedig igyekeztünk minden tehetségünkkel, kapcsolatainkkal, támogatókkal, segítőkkel fenntartani az egyesületet. A mai nap is tanú rá, működik – fogalmazott az év tapasztalatairól Török Zoltán elnök.

Mezőfalva tehát az ősszel az első osztályban bontogathatja újra szárnyait.