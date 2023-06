Az általam megszokotthoz képest viszonylag kevés árus kínálta áruféleségeit szombaton. Ugyanakkor így is, mint mindig élményszerű volt a látogatásunk.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mégis a legfontosabb a Kincses Kert piacaiban, hogy itt mindenki az arcát adja, felvállalja a portékáját. Persze, nagy hangsúlyt kap az is, hogy a Duna kincseiként kínált termékek elkészítése során a szakértelem, a hagyomány és a kézi erő sem nélkülözhető. Ebben a közegben és ilyen hangulatban válogathattunk a nagyszerű kínálatból és több más mellett vettünk például egy darabot a szarvasgombás érlelt kecskesajtból és vajpuha töpörtyűből is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Végre megkóstolhattuk Szabi, a pék termékeit is. Ez azért nagy szó, mert még egyetlen alkalommal sem sikerült olyan korán leérnünk a piacra, hogy a híres termékeknek ne csak a morzsáit találtuk volna a helyszínen. Az élelmiszerek mellett pedig a dekorációs, textil- és bőrtermékek is képviseltették magukat, egy textilszalvéta a mi kosarunkba is bekerült.