Az tény, hogy a gyerekek úgy szívják magukba az új ismereteket, mint szivacs a vizet. Minél korábban kezdik a nyelvtanulást, annál könnyebben ragad rájuk a tudás. Ez azonban azt feltételezi, hogy idősebb korban már macerás új nyelvet tanulni. Bár ez igaz, mégsem jelenti azt, hogy túl késő lenne hozzá. Mostanában, az úgynevezett élethosszig tartó tanulás terjedésével egyre több felnőtt lát neki a nyelvtanulásnak, akár autodidakta módon, akár különböző tanfolyamok, tréningek által.

Az élethosszig tartó tanulás koncepciója igazából választ ad a felnőttkori nyelvtanulással kapcsolatos dilemmára. A tanulásból ugyanis nem lehet kinőni. Így tehát nem lehet ürügy az, hogy túl öregek vagyunk az angol, a német vagy akár a kínai nyelv elsajátításához. Az utóbbi időben pedig még a lehetőségek is színesebbek, hiszen megannyi oktató videó, applikáció és online tanfolyam áll rendelkezésünkre. Emellett pedig segítségül hívhatjuk az idegen nyelvű könyveket, zeneszámokat, filmeket és sorozatokat, hiszen ezekből is rengeteget lehet tanulni.

A nulláról felépíteni valamit azonban nehéz, ahhoz sok időt és energiát kell befektetni. Sajnos sokan gyorsan szeretnének eredményt, ami viszont motivációhiánnyal fűszerezve biztos kudarcot jelent. Holott rengeteg előnye van a nyelvtanulásnak: új kapukat tár ki előttünk a munka vagy az oktatás területén, segít boldogulni a világban, sőt, a memóriát is karbantartja, hiszen serkenti az agyműködést.

Nem szabad tehát, hogy korunk befolyásoljon minket a tanulásban, hiszen semmi nem szól a felnőttkori nyelvtanulás ellen. Az egész kulcsa a türelem és az elszántság, a sikerélmények pedig elősegítik a tanulási folyamat eredményességét. Arról, hogy érdemes-e felnőttkorban nyelveket tanulni, megkérdeztünk néhány járókelőt is.

Megkérdeztük, célszerű felnőtt korban nyelvet tanulni?

Tóth Levente: – Úgy gondolom, tanácsos akár felnőttként is elkezdeni valamilyen nyelvet tanulni, hiszen rengeteg előnye van. Jómagam idősebb korban is nekilátnék egy szimpatikus idegen nyelv elsajátításának. Nyelvtudással könnyebb elhelyezkedni bizonyos munkaszférában, ugyanakkor a külföldi nyaralások során sem utolsó szempont, ha legalább alapfokon, de ismerünk egy világnyelvet.

Anna elmondta, a nyelvtanulás mindenkinek csak előnyére válhat, megéri belevágni felnőttként is. Nyaralások során nagyon hasznos lehet ugyanis a nyelvismeret, sőt, az idegen nyelvi környezet még a nyelv könnyebb elsajátítását is segíti. Megjegyezte, sajnálja, hogy kamasz korában nem mélyítette el nyelvtudását, ezt szívesen elkezdené akár most is.

Kovács Józsefné: – Mindenképpen érdemes nyelveket tanulni, sőt, szerintem nagyon fontos is lenne. Az elmúlt időszakban a munka szempontjából kétségkívül előnyössé vált ez az adottság, de az utazásaink során is hasznunkra lehet a nyelvtudás. Összességében, egyszerűbben boldogulhat valaki, ha beszél nyelveket.

