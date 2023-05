A következő előadással egy innovatív napelemes megoldás bemutatását tették lehetővé, amely a rendelkezésre álló megújuló energiát és a hálózati energiát egy időben képes hasznosítani. Csizmadia Zoltán részletekbe menően mutatta be a családi vállalkozásában készülő sokoldalú rendszert, ami bonyolult engedélyeztetési eljárás nélkül is telepíthető és egyfajta függetlenséget is kínál.

A férfiak számára apró csalódás volt a Hogyan lehet valakiből pilóta? címet viselő, akár toborzónak is beillő előadás, no nem témája és érdekessége miatt, hanem mert az előzetesen meghirdetett program szerint egy fiatal hölgy mesélte volna el, hogyan került a Dassault Falcon 7x pilótaülésébe. A sereg azonban Pető István repülőszázadost delegálta az eseményre, aki sok izgalmasat mesélt arról, hogy a mérnöki diploma és a doktori iskola után milyen kalandos utat járt be, oktatóként néhány évre Kanadát is érintve, mire megállapodott az 5950 tengeri mérföldes hatótávolságú üzleti sugárhajtású repülőgép pilótájaként.

Szintén a fiatalokat célozta meg a Magyar kutató űrhajósok kiválasztása címet viselő előadás is, amit Rohács Tamás berepülő pilóta, a HUNOR repülésüzemi és képzési vezetőhelyettese tartott, akinek fő feladatai közé tartozik a magyar űrhajósjelöltek kiválogatása, elméleti és gyakorlati képzése. Nem mellékesen több mint 40 típuson repül, köztük a sugárhajtású L–29 Delfin katonai kiképző repülőgépen is. Neki megadatott, hogy egy míg–15-ös pilótafülkéjében irányítson.

Sokak számára egészen biztosan nem az előadások maradnak felejthetetlenek, a gyerekek emlékezetében egészen biztosan sokáig megmarad dr. Zsedrovits Tamásnak, a Pázmány Péter Tudományegyetem docensének drónbemutatója, akinek a kutatási területe a drónok irányítása agyhullámokkal. A kúria különböző tereiben akadt kreatív robotikafoglalkozás Kiss Róbert vezetésével, a Dunaferr iskola MBOT robotokat mutatott be a villamos vezérlés, automatizálás szemléltetésére, Vámosi Zoltán a Dunaújvárosi Egyetem képviseletében a virtuális valóság szemüveget mutatta be, emellett voltak csillagászati ismeretterjesztő mesefilmek, Ricky Rock utazásai és kalandjai, Juhász Pálnak köszönhetően gyakorló szimulációs tér, katonai toborzósátor, kézműves kirakodóvásár, légvár valamint gasztrosarok is.