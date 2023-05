Kiskapuk, joghézagok amióta a világ a világ, mindig is voltak, és léteznek napjainkban is. De amit tegnap reggel hallottam az egyik rádióban, az aztán tényleg a helyén van. A dolog lényege: az Egyesült Államokban egy gyilkosságért életfogytiglanit kapott rabnál büntetése alatt beállt a klinikai halál, három percre leállt a szíve. Újraélesztették, majd arra hivatkozva, hogy ő egyszer már meghalt, kérte büntetése elengedését. Nos, ebből szép kis jogvita keveredett, a többi között kértek tőle új születési anyakönyvi kivonatot. Mint annyi mindent, ezt is az élet, vagyis a halál oldotta meg. Hősünk pereskedés közben természetes halállal elhunyt.