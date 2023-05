Barátsággal és segítőkészen várta az érdeklődőket az ifjabb Márton Zoltán, aki a segítőivel egy jókedvű programmal lepte meg az érkezőket. Elmondta:

- Kellemes és hasznos programot kínáltunk az anyák napja alkalmából azoknak a hölgyeknek, akik szívesen belevágnak egy különleges otthoni tevékenységbe, a bútorok festésébe, felújításba és a faldekorálásba is. Megmutatjuk nekik, hogyan álljanak neki ezeknek a munkáknak. Ehhez tanácsokkal és bemutatóval szolgálunk, hogy miként bánjanak a bútorokkal, és a hozzávaló anyagokkal.

Ifj. Márton Zoltán, Mártonné Fekete Csilla, Márton Zoltánné, Galambos Mariann

Krétafestékek, waxok, olajok és falfestékek

Két gyártó is érkezett hozzánk, hogy támogassanak bennünket ebben a rendezvényben. Az egyik a Milady szakemberei, akik fa- és krétafestékeket, waxokat, olajokat hoztak, amikkel az említett dekorálási feladatokat meg lehet oldani. Mellettük megérkezett a PPG Trilak képviselői is, akik azokat a termékeiket hozták el, amikkel a falfelújítási terveinket tudjuk otthon is megvalósítani.

- Trend, hogy otthon, magunk oldjunk meg az említett feladatokat?

- Igen, az – válaszolta ifj. Márton Zoltán. - Úgy gondolom, hogy a nagyvilágban is érzékelhető gond a megfelelő szakemberek hiánya, illetve, ha találunk is egyet, a hölgyek nagyon nehezen tudják elmagyarázni nekik, hogy mit is szeretnének megcsináltatni. Ezért ők sokféle videót megnézve próbálják magukat kiképezni, amihez mi is szeretnénk nekik segítséget adni.

- Miért csak a hölgyeket invitálták?

- A programon való részvételhez előzetes jelentkezést kértünk, hogy eszközökkel, anyagokkal és a munkaterülettel feltudjunk készülni a vendégeink kellemes kiszolgálására. Mellettük férfiak is jelentkeztek, akiket szintén örömmel vártunk. Úgy gondolom, hogy az otthon felújításában inkább a hölgyek az ötletgazdák, és a díszítésben is ők az aktívabbak.

- Van-e ezen a napon olyan dolog, amit tilos megtenni ezen a helyszínen?

- Természetesen nincs. Ez most egy jó alkalom a kísérletezésre, mindenki mindent kipróbálhat, de ha lehet, az ablaküvegeket ne kenjék össze! (tette hozzá nevetve) A partnereink hoztak magukkal mintafelületeket, hogy ki lehessen próbálni, melyik anyag hogyan viselkedik rajtuk. A felhasználáshoz mindegyikük szívesen adott tanácsokat.

- A vintage és a Kemi-Ker?

- Ez egy jelentős divatirányzat, ami az élet számos területét érinti. A magunk szakterületén ezt mi is szeretnénk egy kicsit megtámogatni a témába vágó videók készítésével, leírásokkal és tanácsadásokkal. Szeretnénk, ha ezek fölhasználásával bátran nyúlnának hozzá az ilyen elfoglaltságokhoz a kreatív munkára, alkotásra vágyók.

Minél több hölgyhöz szeretnék eljuttatni az ismereteket

Ebben a jövőbelátó kihívásban jelentős feladat hárul Mártonné Fekete Csillára, aki elmondta lapunknak:

- Abban szeretnénk a hölgyeknek segíteni, hogy a kreativitásukat minél könnyebben ki tudják adni magukból. Ezért tematikus workshopokat akarunk szervezni a számukra. Ott aztán szakosodva tudnak felkészülni a bútorok felújítására, és a dekorfalak egyedi elkészítésére. Erre a nagy érdeklődés miatt két alkalmat is szánunk. Ehhez persze el kell sajátítaniuk az alapvető technikákat is.

Mártonné Fekete csilla

A következő állomásnál már hozhatnak magukkal kis bútorokat is, amiket a szakértőink tanácsai felhasználásával varázsolhatnak újjá. Külön fogunk foglalkozni a konyhabútorok felújításával is. Egy különleges alkotónapot is szervezünk a nagyobb berendezési tárgyak felújítására.

Ezekre az alkalmakra anyagokat, eszközöket és még a kesztyűket is mi biztosítjuk a résztvevőknek. Mindenki nagyon jó hangulatban és tettre készen érkezett, szinte azonnal fölszabadultan láttak a munkájukhoz.

Szabadjára engedték a kreativitás szellemét

Galambos Mariann a Kemi-Ker Kft. szakembere is segített ebben. Hangsúlyozta:

- Az már biztos, hogy az a szellem az érdeklődők megérkezésével és a festékes tégelyek kinyitásával elszabadult. Ezek a ma délelőttiek az első lépéseik ebben az izgalmas irányban, és oda szeretnénk eljuttatni őket, hogy profikká váljanak.

Elszántság és bátorság kell ahhoz, hogy valaki nekiálljon egy régi bútor felújításának, vagy egy falfelület különleges dekorálásához. Ez már túl megy a kreativitáson. Itt a nőknek azt a képességét szeretnék tovább fejleszteni, ami az apró tárgyak festésén többet jelent. Itt már nagyobb bútorokban, falfelületekben gondolkozunk. Nagyon sokan annyira belendülnek, hogy a festő szakemberek mellé küzdik föl magukat, de a szakiknak nem kell a munkájukat félteni, ezek a hölgyek nem a tömegmegrendeléseik megszerzésére törekednek. Egy másik világot akarnak megvalósítani

Azt hiszem, hogy a női léleknek van egy olyan finomsága, amit a kezükön keresztül is meg tudnak mutatni. Így aztán egy bútor, vagy egy falfelület lefestése a kezük nyomán egészen különleges lehet.

Hol szerezte az ismereteit?

- Teljesen autodidakta módon történt az elmúlt hat év során. Nagyon sok fantasztikusan jó anyagot láttam, de egészen iszonyatos árakkal. Valahogy aztán ennél a cégnél találtam meg az elérhető és jó minőségűeket. Sokat jártam oda és a tanácskéréseimre adott válaszaikkal egyszerűen kineveltek engem.

Nagyon nagy szívfájdalmam volt az, hogy az internetes felületeken valami apró dolgokat kihagynak a folyamatból, amitől soha nem lehet egy igazi szép produktumot elkészíteni, és mellette az nagyon sok pénzbe kerül és kudarcélményhez vezetett. Mi pedig sikerélmény eléréséhez szeretnénk őket juttatni.

Korábban bútor és faldekor festő workshopokat tartottam. Aztán az elmúlt egy évben Molnár Zoltánnal, a cég vezetőjével már a Kemi-Ker kötelékében rengeteg időt és energiát fordítottunk erre a szakterületre, végig jártuk a gyárakat és megismertük a termékpalettájukat. Most pedig minél több alkotó kedvű hölgyet szeretnénk megnyerni ennek a tevékenységnek.

Egyből föltalálták magukat!

Talán nem is csoda, hogy a hölgyek egyből föltalálták magukat a szombati rendezvényen, hiszen Tóthné Várkonyi Alexandra és Tóth Róbert már nem volt járatlan az efféle tevékenységekben, ám ide is jókedvűen és kíváncsian érkeztek.

Tóth Róbert és Tóthné Várkonyi Alexandra

- Már eddig is végeztem otthon hasonló tevékenységeket, de most a profiktól biztosan láthatok néhány általam eddig nem ismert megoldást. Igazából egy érdekes és kellemes kikapcsolódásra vágytam, amit meg is kaptam ezen a helyszínen - mondta Alexandra.

- Én is barkácsoló vagyok, hiszen mindent meg tudok csinálni. Egy kicsit szakmabeliként érkeztem, hiszen kőműves és burkoló az alapszakmám, árulta el Róbert. Az ember jól teszi, ha minden lehetőséget kihasznál arra, hogy egy kicsit tovább képezze magát. Itt is találhatok olyat, amit alkalmazni fogok. Nem tagadom, hasznos és nagyon jó hangulatú volt ez a program – hangsúlyozta Tóth Róbert.