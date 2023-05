Az idei alma mater találkozó szeptember 16-án lesz, amelyre augusztus 20-ig várják a jelentkezéseket – írja felhívásában a Dunaújvárosi Egyetem. Bár ez a találkozó a selmeci diákhagyományokon alapuló kezdeményezés, de nem kizáró ok, ha valaki nem tagja a hagyományőrző hallgatóságnak. A különleges szakestélyre (és az azt megelőző egész napos programra) az Alma Mater Kör 2018 óta várja minden végzett és jelenleg is aktív hallgatóját, továbbá a volt és jelenlegi oktatókat is szeretettel invitálják a közösségi, nosztalgiázós programra.