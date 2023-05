Szombat délutáni kikapcsolódásként sokan korzóztak a város sugárútján. A játékos kedvű kicsiket és nagyokat a kihelyezett retró játékok mellett számos izgalmas kézműves foglalkozás is várta, a várostörténet iránt érdeklődők pedig a 10. születésnapját ünneplő Dunaújváros Mesél lokálpatrióta portál által szerkesztett digitálisan és nyomatott formában is elérhető kvíz segítségével tehették próbára felkészültségüket és lexikális tudásukat. Alkalmi fiókkönyvtár is gazdagította a forgatagot, csakúgy mint a I.-es számú Posta standja, ahol az postavállalat munkatársaival idézhették fel az elmúlt évtizedek helyi postatörténetét a polgárok. A vendéglátóegységek teltházas teraszairól retró slágerek szóltak, a legkisebbeket pedig Polgár Erika és Farkas Erika zenés műsora szórakoztatta a zöldben. A város egyedülálló szocreál építészeti értékeit Hodik Mónikával, az Intercisa Múzeum munkatársának vezetésével fedezhették fel a fesztiválozók.

A tavalyi debütáláshoz hasonlóan szombaton este is az Almasi Music koncertjével zárul a 2. Sugárúti Fesztivált a Vasmű úton.