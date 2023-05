Egy kis vásári forgataggal, lovagoltatással és kocsikáztatással kezdődött a program délelőtt. Természetesen a legkisebbek kedvéért a játszóházi elemekből sem szűkösködtek a rendezők. A hivatalos megnyitóra déli egyig kellett várni: a köszöntőt Scheier Zsolttól, Nagykarácsony polgármesterétől hallhattuk, aki nekünk erről nyilatkozott.

Lovas szemmel nézve a világot

– Jelenleg nincs lovam, de a velük való barátságom máig megmaradta. A szüreti fesztiválok alkalmából például sok-sok éven keresztül bejártuk a mi falunkat, illetve a szomszéd településeket is. Nagy örömöm volt benne, hiszen a helyi lovasok összefogtunk, voltak kocsisok, mások nyeregből tették meg az utat – mondta a polgármester. – Most egy másik lehetőség nyílott meg a falunkban, a lovasnapé. Mellé álltunk. Lószeretetből és az állampolgári kezdeményezés tisztelete okán, amivel a helyi és a térségbeli polgároknak egy kellemes és különleges szórakozási lehetőséget próbáltak meg biztosítani. Szerény lehetőségeinkhez mérten támogattuk a rendezvényt.

Szimpatikus volt a két fiatalember elképzelése, hogy nem lovasversenyben, hanem inkább hagyományápolásban gondolkodtak. A díjugratás, és lovaglás valamint a fogatolás kerül bemutatásra községünkben.

Ahol ló van…

– Száz százalékban biztos voltam a sikerükben, mert ahol ló van, ott a gyermekek és a felnőttek is találnak maguknak látnivalót, tehát bíztam az emberek érdeklődésében.

Ahol összeállnak, ott akár a világot is megrengetik

Anévadók: Fridrich-Cinkóczi Kata, a karon ülő Maja, Fridrich Norbert

A Ma No Ka képviseletében a rendezvény megálmodójától és háziasszonyától Fridrich-Cinkóczi Katától ezt hallottuk:

– A rövidítés a Maja, Norbi és Kata nevekből született. Ők a kislányom, a férjem és végül én következek. Amikor mi összeállunk, akár a világot is megrengetjük. Lovas család vagyunk éa a Ma No Ka tanya néven működünk már másfél éve. Szeretettel jönnek, és ugyanúgy mi is szeretettel várjuk a hozzánk érkező gyerekeket a lovakkal való játékokra.

Fridrich-Cinkóczi Kata és a vendégek

Most gondoltunk egy nagyot és belevágtunk ebbe a rendezvénybe, de őszintén szólva nem gondoltuk, hogy ilyen jelentős érdeklődéssel fordulnak felénk az emberek. Tavaly augusztusban tartottunk egy félórás csikósbemutatót, amire körülbelül százhúsz néző jött el, és az adta a bátorságot a mai naphoz, ami úgy tűnik, hogy nem volt egy rossz ötlet.

A napunk veleje

– A megnyitóval 13 órakor kezdődött a nap, utána a nagykarácsonyi Vadvirág Nyugdíjas Klub ének műsora következett, akik stílszerűen lovas dalokat válogattak össze egy csokorba. Ezt a különböző lovas szakágak bemutatója követett, ami nem csak a látnivalót jelentette. A műsorvezető egy közérthető magyarázattal szolgált róla: ez egy konkrét ismeretterjesztés volt a számukra. A legnagyobb látványosságunk a Sárosdról, Alapról és Előszállásról érkezett csikósok bemutatója volt. Ez volt az első ilyen rendezvényünk, de legközelebb nagyobb volumennel szeretnénk hagyományt teremteni belőle.

A támogatók örömmel segítettek

Figyelemre méltó, amikor valaki elsőként áll egy frissen induló rendezvény mellé támogatóként. Az Almási Zoltán az Agroplan 2008 Kft. ügyvezetője, és Almási Adorján a cég társtulajdonosa, üzletvezetője elmondta:

– Az esemény rendezőjével Fridrich Norberttel már egy éve állunk üzleti kapcsolatban, megismertük egymást, törzsvásárlónk az üzletben. Úgy éreztem, hogy figyelemre méltó az a teljesítménye, hogy megálmodta ezt a dolgot, és lokálpatrióta módon beleállt, hogy a közösség számára meg is valósítsa. Nem akartuk őt egyedül hagyni a törekvésében. A mai napon talán a legjobban a jelentős számú közönség megérkezése tetszik.

Mi köti önöket a lovassportokhoz?

– Gyermekfejjel ismerkedtem meg a lovakkal Szilvásváradon. Akkor láttam először lipicaiakat. A sokféle szakág közül leginkább a hajtás tetszik nekem, tudtuk meg Zoltántól.

Adorjánt is egy életre megfogta a varázsuk. Hozzátette:

– Amikor behajtották őket és hallottam a patájuk dobogását, az a ritmus és hangulat a mai napig megmaradt bennem.