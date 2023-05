Ami a dobogó többi fokáért folytatott küzdelmet illeti, a jelenleg második Nagykarácsonyt már nehéz lesz utolérni, a hétvégi fordulóban az őket követő Baracsnak lett volna esélye közelebb zárkózni, de az egymás elleni derbit a Nagykarácsony simán megnyerte. Az üldözőbolyból matematikailag a Polgárdinak, a Seregélyesnek, a Káloznak és a Kislángnak is van esélye dobogós pozíciót elcsípni.

Mezőfalva – Káloz 4–1 (2–0)

Mezőfalva: Kovács Á. – Sági II. J., Balázs, Balogh D. (Kis 89.), Balogh I., Márki (Mazán 75.), Németh (Antal 85.), Ráthgéber (Németh 85.), Kovács K., Salamon (Sümegi 75.), Villám.

Káloz: Miklós – Somogyi, Szabó, Penczer, Tóth, Takács, Hallgató (Krautmann 82.), Szabó, Baranyai, Pető, Pál.

Az első félidő 20. percében Ráthgéber kilépett a vendég tizenhatosnál, de összerúgták a bokáját és a játékvezető büntetőt ítélt, amit Sági magabiztosan értékesített. A másodikat Németh lőtte lepattanóból a játékrész vég előtt. A szünetet követően újra Németh volt eredményes szabadrúgásból, ezzel 3–0-ra nőtt a Mezőfalva előnye. Az ellenfél a félidő negyedórájában több helyzetet is kialakított, ezekből azonban csak egyet tudott érvényesíteni, azt is egy vitatott szabálytalanság után. A 80. percben Sági távoli lövése akadt be a kálozi hálóba, ezzel végleg megpecsételődött a vendégek sorsa.

A Mezőfalva pedig a meccs végén joggal ünnepelhette a bajnoki győzelmet is, hiszen a hátralévő három fordulóban a tízpontos előnyt a második helyen lévő Nagykarácsony már nem tudja ledolgozni. Villám Balázs játékosedző az ünneplés közepette értkelt.

– Volt egy kis vizsgadrukk az első negyvenöt percben. A győzelem ellenére mégis azt érzem, több lehetőséget is kihagytunk. A kezdőrúgás után összeszedettebben játszottunk, mint a második félidőben. A szünet után már szerintem kiengedtek a srácok és a dobogó legfelső fokán érezhették magukat. Nem akartunk innen visszalépni. A továbbiakban szeretnénk folytatni a tavaszi szériát, hogy veretlenül fejezzük be a bajnokságot.

A Mezőfalva (fekete mezben) megérdemelten győzött a Káloz ellen

Fotó: Horváth László

Kisláng – Adony 0–0

Adony: Rácz – Budai, Bagóczki, Virág (Glonczi 90.), Vukaljovics (Mónos 90.), Kaló, Kőkuti, Hegedűs (Hodula 82.), Bognár (Strasszer 82.), Tatár, Balogh.

A mérkőzésről Boldóczki Sándor adonyi edző elmondta, igazságos volt a pontosztozkodás. A hazai csapat nemjátszott jól, de a vendégek sem. Igazából kiegyenlített mérkőzést láthattunk. A pozitívum, hogy a harmadik meccs óta nem kapott gólt az Adony.

Nagyvenyim – Előszállás 1–6 (0–1)

Nagyvenyim: Gacs – Kovács R., Jóbi, Fekete R., Kovács D., Fekete T., Gászler (Muntyán 75.), Bozár (Ocztos 50.), Török Barsa, Viola, Somogyi.

Előszállás: Nagy – Kvárik (Reichardt 62.), Princz, Kovalovszky (Bognár 62.), Béres (Kercza 65.), Mekota, Czifra, Horváth (Puskás 70.), Bozsoki, Németh.

Kiállítva: Török Barsa (86.).

Gólszerző: Kovács D., (72.), illetve Jóbi (öngól, 12.), Horváth (48., 57.), Czifra (62., 70.), Princz (88.).

Masinka Csaba előszállási edző: – Az első játékrészben gyengén futballoztunk. A szünet után alaposan megnyomtuk a játékot és akcióban kialakított helyzeteinket belőttük. Szeretnénk a 4-5. helyen végezni.

A Nagyvenyim (fehérben) a második félidőre már elfáradt az Előszállás ellen

Fotó: Horváth László

Nagykarácsony – Baracs 4–1 (1–0)

Nagykarácsony: Farkas – Fülöp, Őri, Szabó (Kovács D. 54.), Demeter, Mohácsi (Kovács R. 68.), Rezes (Wadolowski 78.), Kőkuti, Horváth (Gábris 78.), Gráczer, Éliás (Berta 78.).

Baracs: Tóth – Hepp (Tömöri 65.), Szurma, Prókai, Áldott (Szabó 46.), Takács, Mészáros, Badi, Kiss (Dobrovitz 24.), Palkó (Huber 46.), Nagy (Kozma 71.).

Gólszerző: Kőkuti (24.), Gráczer (55.), Kovács R. (70., 75.), illetve Kozma (88.).

A forduló további eredményei: Szabadbattyán – Beloiannisz 2–2, Aba Sárvíz – Polgárdi 2–0.