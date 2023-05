A MIUT története 2008-ban kezdődött, majd a terepfutás nemzetközi népszerűsödésével évről évre egyre több és több futót, túrázót vonzott a csodálatos természeti adottságokkal megáldott, Portugáliához tartozó szigetcsoport. A versenyre idén is több ezren neveztek több távon (115 km, 85 km, 60 km, 42 km, 16 km) csaknem hatvan országból.

Ahogy Simonyi Balázs Ultra című dokumentumfilmjében hallható: „mindenki csak egy is kocogással kezdi…”

– Gyerekként kézilabdáztam, majd karatéztam. E sportágaknál a futás az alapvető felkészülés része. Mindig is szerettem futni, ám komolyabban sosem foglalkoztam ezzel. Később éveken át kísértük kerékpárral a feleségem testvérének csapatát az Ultrabalatonon. Két és fél éve azt mondtam, hogy a bringázás helyett engem a futás már jobban érdekelne. A baráti közeg is meghatározó volt. Láttam, hogy a hozzám közel álló emberek közül sokaknak milyen sokat ad a futás, hát belevágtam én is.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

– Mint azt a fenti eredmény is igazolja, lendületben is maradt, ám adódik a kérdés: számos komoly hazai és külföldi aszfaltos és terepfutó verseny közül miért épp Madeirára esett a választás az első maratoni táv teljesítéséhez?

– A családommal nagyon szeretünk utazni, túrázni. Már korábban is szemeztünk Madeirával, és az ott megfordult ismerősök élménybeszámolói is megerősítettek abban, hogy remek választás lehet. A feleségemmel közösen döntöttünk. Tavaly szeptemberben, a versenynevezés megnyitásának első percében már ott voltam a számítógép előtt.