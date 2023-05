Eső ide, eső oda, tennivaló mindig van a kiskertben. Elsőként rögtön a pázsit ápolása. Az eső elősegíti a gyep sűrűsödését és erősödését. A megfelelően elvégzett fűnyírás egészségesebbé teszi a füvet, ritkítja a gyomot, sőt, trágyázza a pázsit talaját, amennyiben szétterítve a gyepen hagyjuk. Gyepszellőztetéssel és trágyázással újra dús lesz a fű: a szellőztetés dúsítja és oxigénhez juttatja a gyökérzetet, a trágyázással a tápanyagok utánpótlását biztosítjuk.

A metszést most már nem halogathatjuk tovább, és itt nemcsak a gyümölcsfákra, a szőlőre gondolunk, hanem a cserjékre, a bokrokra, a rózsákra. Vagyis, ha valaki még nem vágta vissza a kertjében e növényeket, akkor most van az utolsó lehetősége arra, amikor még megteheti. Fontos, hogy ezt a lépést ne mellőzzük, mivel a növények így tudnak a fejlődni – ebben az időszakban növekednek a leggyorsabban.

Az ültetésnek, a palántázásnak is most van az ideje. Amiket májusban biztosan vethetünk magról, az a hónapos retek, a spenót, a sárgarépa, a petrezselyem, a borsó, a rebarbara, a cékla, a bab és a salátafélék. Bár magról szinte bármilyen zöldség termeszthető, a lassabban növekedőket azért mindenképpen érdemes palántaként, például a káposztaféléket, a paradicsomot, a paprikát, a karfiolt, a brokkolit, a dinnyét, a padlizsánt és a cukkinit.

Lényeges, bár erről sokan elfeledkeznek: a virágzás után permetezni kell, mert a kártevők a már zöldellő, kialakult kicsiny termésekbe – elsősorban a gyümölcsfák esetében – ilyenkor fúrják be magukat, és ha már ott vannak, nagy a baj! Fontos, hogy a permetlé egyenletesen borítsa a növény minden részét, a levelek fonákját se hagyjuk ki! (Az is gyakori hiba, hogy a növényt csak kívülről permetezzük. Igaz, az is hatásos, de ne takarékoskodjuk a permetszerrel, a legkisebb helyekre is „bújjunk” be a növényeken, hogy a kártevők sehol se tudják meghúzni magukat.

Fotó: Karnok Csaba

A talaj táplálásáról sem szabad elfeledkeznünk. Még akkor se, ha ősszel trágyáztunk akár szervessel akár műtrágyával, sőt, akkor se, ha tavasszal is kapott már a föld az NPK-ból (nitrogén, foszfor, kálium). A virágzás után kapjanak a növényeink tápanyagot! Különösen hasznos a természetes anyagokat tartalmazó folyékony humusz. Ami ugyan nem olcsó, de nagyszerű tápoldat, egyaránt locsolhatjuk a földre és a levelekre is. Legjobb, ha ezt hetente megtesszük. De már akkor is komoly eredményt érünk el, ha kéthetente permetezünk humusszal. Ne felejtsük, nem vegyszerről van szó, és a növények kimondottan kedvelik.

(Forrás: agrarszektor.hu)