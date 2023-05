A sportklub kezdeményezése mára egy városi, sőt, régiós eseménnyé nőtte ki magát. S amint eddig, ezúttal is ingyenes a nevezés és a részvétel a számos támogatónak köszönhetően. A bringatúra nem verseny, hanem egy családi esemény, amelyen rendre több százan, kicsik és nagyok pattannak nyeregbe, hogy letekerjék a közel tizenöt kilométeres távot. A résztvevők biztonságára ezúttal is ügyelnek, a menet rendőri felvezetéssel fog haladni, ezen túl mentőautó és kísérő szervízkocsi is lesz a sorban, a résztvevőktől pedig kérik a kerékpáros sisak használatát.

Az indulás helyszíne a dunaföldvári labdarúgópálya, ahol 8 órakor lesz kapunyitás, a regisztrációt követően bemelegítő torna jön a 10 órai rajt előtt. A mezőny a festői bölcskei Duna-partig teker, ott lesz a pihenőpont, ahol a Dunaparti Csónakház Egyesület tagjai várják szeretettel és frissítővel a kerékpározókat a Tomolik pincészet támogatásával. A visszaindulást követően pedig igazi családi délután következik a focipályán, ahol lángossal kínálják a megéhező kerekezőket, majd a habparti után nagyon sok értékes tombolatárgyat sorsolnak ki a regisztrált - ez fontos, csakis közöttük - jelentkezők között, a fődíj három mtb kerékpár lesz. Ám még ezzel sem lesz vége a napnak, ugyanis 14 órától a Csiribiri együttes, majd 15 órától Sipos F. Tamás ad koncertet.

Fotó: Mónika Kalmár

Regisztrálni a https://www.dunafoldvarbolcskebringatura.hu/ oldalról letöltött nevezési lappal lehet, amit szombaton 12 és 19 óra között a focipályánál kihelyezett gyűjtőtasakba lehet még leadni. Aki nem regisztrál, az is természetesen részt vehet a túrán, de a tombolán így nem. A délutáni programokra pedig mindenkit várnak, függetlenül attól, két kerékre pattant-e.