Nem gondoltam, hogy a Covid-járvány következményei ennyire elnyúlnak. A kényszerű izoláltság belekényszerített majd mindenkit, hogy szűk körben, leginkább otthon oldja meg szórakozását, belesodorva egyfajta fizikai-szellemi ellustulásba. Azóta inkább a nappaliban a hangfalakból szól a zene, 4K UHD-ben nézzük a filmeket, még a sörösdoboz is a konyhában szisszen. Eközben a vendéglátóhelyek végső küzdelmet folytatnak a fennmaradásért, a zeneiparnak még a segélykiáltáshoz sincs ereje. Pedig nagyon sivár világnak nézünk elé, ha a zenészek más megélhetés után néznek, ha kiürülnek a színházak nézőterei. Arról nem is szólva, hogy közösségi élmény nélkül üres lesz a lelkünk is.