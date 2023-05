Dunaújvárosban, a Kertvárosban van egy különleges utca, az Akácfa utca. Kedves emberek lakják. A többségük 1965 óta, vagy azoknak a gyermekei, unokái élnek itt. Kérdezhetik, mitől olyan különleges? Itt is adott az Élet nehéz helyzeteket, itt sem volt kolbászból a kerítés, itt is volt kanálcsörgés, öröm is bánat is.

Mi 1965 októberében költöztünk a családommal Dunaújvárosba. Három társasház volt az Akácfa utcában, és sok hasonló korú kisgyemek. Mindig akadt játszótárs. Hol az egyik udvarba mentünk, hol a másikba, vagy a játszótérre, vagy a kiserdőbe, vagy a völgybe, szánkózni, papsajtot és szedret szedni…S rengeteg lekváros kenyeret ettünk. Volt egy rollerünk, amit az utcában mindnyájan közösen használtunk. Könyvtárba a Diófa utca első házába, Hergovicsékhoz jártunk. A vizet a Nyárfa utca sarkáról hordtuk eleinte, kannában. A szüleink vaskályhával fűtöttek.

Este akkor mentünk haza, amikor a lámpák kigyúltak. A biciklivel váz alatt is tudtunk menni. Leginkább úgy mentünk. A vizet a kerti csapból ittuk, a tenyerünkből. Mi még gyűjtöttük a takarékbélyeget, és hétvégén eljutottunk a Vidám Parkba. Imádtuk az ugróiskolát. Sokat labdáztunk, ugróköteleztünk. A kerti kapukat nem igazán zártuk.