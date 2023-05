Sokan attól tartanak, hogy bizonyos szerepekben a „mesterséges intelligencia” átveszi az emberek helyét. Úgy tűnik, hogy ha gondolkodni nem is, de bizonyos feladatokat már az állatok is átvehetnek földi létünk evolúciójának csúcsán elhelyezkedő emberektől. Történt ugyanis, hogy az USA-ban egy közúti ellenőrzés során a yard a leintett autóban egy kutyát talált a vezetőülésben. Az egyébként ittas sofőr, már messzebbről láthatta, mi vár rá, ezért gyorsan helyet cserélt a kutyájával, majd az ellenőrzési aktus során buzgón bizonygatta, hogy nem ő vezetett. A rendőrök nem dőltek be ennek és megbüntették. Ám a „B tervet” nem vizsgálták, mi van, ha tényleg a kutya vezetett?