Ma már rengeteg olyan applikációt telepíthetünk a mobilunkra, amellyel megkönnyíthetjük, felgyorsíthatjuk a mindennapi ügyeink intézését. Dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője egy ilyen lehetőségre hívta fel az állampolgárok figyelmét a közösségi oldalán: a myEESZT nevű alkalmazás új funkciójával áttekinthetővé váltak a "felhőbe" felírt gyógyszerek és leegyszerűsödött a kiváltásuk is.

Az EESZT, vagyis az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér egy modern, felhő alapú informatikai struktúra, amelynek egyik meghatározó része az e-recept felíró szoftver. Ehhez a kormány által bevezetett rendszerhez 2016 decemberétől önkéntesen, 2017 szeptemberétől viszont kötelezően csatlakoznia kellett az orvosoknak, kórházaknak, patikáknak (és azóta is bővült a csatlakozottak köre), az állampolgárok pedig Ügyfélkapu-azonosítás útján tudják használni. „A magyar egészségügyet megújító rendszer célja a lakosság minél gyorsabb, hatékonyabb és szolgáltatásorientáltabb ellátása. Ennek kulcsa az ellátó intézmények, kezelőorvosok és gyógyszertárak közötti folyamatos kapcsolatban rejlik, így az információk egységesek és elérhetőek minden jogosult résztvevő számára” – írják az eeszt.hu oldalán. A rendszer inkább a covid-világjárvány idején vált szélesebb körben ismertté, azóta használják jobban a gyakorlatban is. Akkoriban például időpontot foglalhattunk védőoltásra a rendszeren keresztül, illetve itt igényelhettük a kapott védőoltásról szóló igazolást is.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Olyannyira bevált, hogy ezzel a rendszerrel új szokások is kialakultak. Jómagam például elképzelhetetlennek tartom, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek felírásáért hosszú ideig ücsörögjek a váróban. Ma már elég a telefonos kérés, és az orvos azonnal felteszi a receptet a felhőbe, amit már ki is lehet váltani.

Az EESZT mobilos applikációját folyamatosan fejlesztették, most már láthatjuk benne azt is, hogy mikor és milyen receptet írt fel az orvos számunkra a felhőbe, meddig érvényes a felírás, mire szolgál az adott gyógyszer, milyen adagolásban kell szedni. A recept tartalmaz egy vonalkódot is, amely alapján kiválthatjuk a készítményt a gyógyszertárban.

Dr. Mészáros Lajos azt is elmondta a myEESZT applikációval kapcsolatban, hogy hamarosan új elnevezést kap, a jövőben ez lesz az Egészségablak.