Léránt Erikával idéztük fel azt az időszakot.

Hogy lett annak idején a dunaújvárosi Skála háziasszonya?

Középiskolásként korábban kézilabdáztam, miután abbahagytam, elkezdtem modern táncolni. A moderntánc csapat a Munkásszövetkezet égisze alatt működött, és mint tudjuk a Skálának az építtetője és a tulajdonosa is ez a szervezet volt. A dologhoz hozzátartozik, hogy több helyi divatbemutatón, mint táncos én is részt vettem és megtetszett a közeg. Így kaptam kedvet a jelentkezéshez, melyhez bíztatást és támogatást kaptam a Munkásszövetkezettől, barátaimtól és a családomtól is. Többen is mondták, hogy vékony vagyok, jó alakom van, Ezt követően készültek rólam fotók, s végül beadtam a jelentkezésemet. Több selejtező is volt a háziasszonysághoz vezető úton. Az elsőn elfogadták a jelentkezésemet, majd volt egy nagyobb szűrés, a harmadik körbe már csak néhányan jutottunk be, ahol Dr. Takács Ildikó 1976-tól 1986-ig a Skála-Coop marketingigazgatója mondta ki a végső szót, hogy ki töltheti be a pozíciót. Az utolsó válogatón nem csak a külső megjelenésünket és a mozgásunkat nézték meg, hanem kérdésekkel is tesztelték alkalmasságunkat, motiváltságunkat. Úgy éreztem, hogy Takács Ildikóval kölcsönösen szimpatikusak voltunk egymásnak. Jól sikerült a bemutatkozásom. Mondhatni egy nyelvet beszéltünk, így végül rám esett a választás.

Forrás: retromagyarfotomodellek.blogspot.com

És akkor megnyílt a Skála…

Nem, még a nyitás előtt sok fotózáson kellett részt vennem, készült rólam egy ember nagyságú álló reklámtábla, és sok-sok plakát. A Skálának minden évben volt egy országjáró divatbemutatója, és ezen is szerepelhettem. Több alkalommal is felutaztam a fővárosba fotózás céljából, és a Magyar Televízió számára készült reklámfilmben is szerepeltem, amelyben felhívtuk a vásárlók figyelmét a közelgő megnyitóra.