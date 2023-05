A klub közösségi oldalán megjelent hír szerint az egyik érkező a 2003-as születésű Horváth Anna, aki egy győri kitérőtől eltekintve Szombathelyen nevelkedett és játszott, itt mutatokozott be az NB I-ben is. A Kohászhoz is az SZKKA csapatától érkezik egy olyan posztra, ahol Arany Rebeka súlyos sérülése miatt mindenképpen szükség volt erősítésre. A mindössze húszéves játékos az NB I/B-ben harmadik helyen záró, a feljutásról egy ponttal lemaradó Szombathelyben 108 góllal zárta a szezont, ezt huszonkilenc találkozón termelte.

A másik érkező szintén olyan poszton, jobbátlővőben játszik, ahol nagy szükség van erősítésre. Az 1997-es születésű Malgorzata Trawczynska Lengyelországból, az Eurobud JKS Jaroslaw csapatától igazol Dunaújvárosba. Korábban az MKS Piotrcovia és a Zaglebie Lublin együtteseiben játszott. A mostani szezonban csapatával ezüstérmet szerzett a Lengyel Kupában, a bajnokságban pedig az ötödik helyen végeztek, a záró meccsen, amit a Jaroslaw elveszített, Trawczynska hét gólt szerzett. Összességében 26 meccsen 103 találattal zárta a bajnokságot, ötvenhárom százalékos hatékonysággal értékesítette a helyzeteit, s összesen hat kiállítást kapott.