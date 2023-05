Aztán augusztusban a kempingbe hívják az autómárka szerelmeseit egy hétvégére, ekkor a közösségépítés játssza a főszerepet.

Fotó: LI

A Bimmer Parádé most hétvégén esedékes: május 13-án 9 órától várják a vendégeket a Kockán. Jelen állás szerint mintegy tizennyolc autóval fognak csapatni a pilóták. Lesznek visszatérő fellépők, így például a Temesvári család, vagy éppen az orosz hátsókerekesek képviseletében, Ladájával érkező Decsa. Mint azt Milán elmondta, természetesen szeretnének lehetőséget biztosítani eme autóstechnikai sportág más kiválóságainak is a hivatalos keretek között történő versenyzésre (szlalomozás és driftelés), ezzel együtt pedig a közönség számára is újdonsággal szolgálni. Ennek tükrében idén először egy hölgy is erősíteni fogja a pilóták mezőnyét, Huzián Lilla személyében, az 58 esztendős Ender Attila pedig egy most beújított BMW E46-tal fogja veretni a pályán.

A programterv alapján a délelőtti órákban gyakorolnak majd a pilóták. Az ebédidőben olyan kiegészítő versenyszámok lesznek a vendégként érkező autósok számára, mint például kipufogóhang-mérés. Aztán 13 órától élesben is megmutathatják a versenyzők, hogy ki tudja a legszebben (a kihelyezett bóják, hordók érintése nélkül) teljesíteni az előző nap kiépített ügyességi pályát.

Kulcsár Milán arról is szólt, hogy a mostani rendezvény alatt is szerveznek jótékonysági adománygyűjtést. Eddig a helyi állatvédő szervezeteket segítették, ezúttal pedig az Eszterlánc Tagóvoda javára fogadják a felajánlásokat, legyen az pénzbeli támogatás, fejlesztő játékok, papír, színes ceruza, kirakó, és bármi, ami egy óvodában szükséges lehet.