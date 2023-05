Mint azt Orosz Csaba önkormányzati képviselő, az alapítvány kurátora lapunknak elmondta, május 26-án 8 órakor kezdik berendezni a mozi előtti teret, ekkortól érkeznek a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és a katonaság munkatársai is. A hivatalos megnyitót 9 órára tervezik, innentől kezdve pedig szeretettel várnak minden érdeklődőt. A kínálatban a már hagyományos programelemekkel találkozhatnak a családok, például közelebbről is megtekinthetik a rendvédelmi szervek járműveit, a felszereléseiket. A rendőrség előzetes tájékoztatása alapján toborzót is tartanak itt kollégáik a határvadász képzésről. Természetesen az egyenruhások szívesen beszélnek a hivatásukról is pályaorientáció keretében, vagy éppen közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési tanácsokkal is szolgálnak. A prevenció érdekében iskolás csoportokat várnak 10 órára a mozi épületébe, ahol szakmai előadásokkal készülnek a fiataloknak. Ebben a délelőtti időszakban tartanak egy baleseti szimulációt a Kossuth Lajos utcában (így 10 óra körül részleges forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők): olyan közlekedési balesetet fognak szemléltetni, amelyben egy autó és egy roller játssza a főszerepet.

Aztán 15 órakor újabb programelem következik, mégpedig a kéklámpások felvonulása. A menet a megszokottak szerint halad majd: a Béke körúti nagyparkolóban gyülekeznek a rendőrök, tűzoltók, bv-sek a járműveikkel, innen indulnak a Római városrész felé. Érintik a víztornyot, a Dózsa György utat, végül a Vasmű útra kanyarodva érkeznek vissza a mozi előtti térre.

Nyitott szertárkapuk

Van még egy központi program a hét végére: május 28-án, vasárnap ismét megnyílnak a laktanyák szertárkapui, hogy gyereknap alkalmából feledhetetlen élményt nyújtsanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Erről már a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatta szerkesztőségünket. Sajnos a dunaújvárosi tűzoltóság kivételt képez, ugyanis az épület energetikai korszerűsítése miatt ezt most nem lehet látogatni. Viszont több vármegyei intézményben várják az érdeklődőket 10 és 16 óra között, így a székesfehérvári és sárbogárdi hivatásos tűzoltóságon, a pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrsön: megélénkülnek a szerállások, a tűzoltók próbariasztásokon keresztül mutatják be, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetik, esetenként kipróbálhatják a vendégek a speciális eszközöket, felszereléseket. A katasztrófavédelem gyereknapi rendezvényéhez önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek is csatlakoztak, ezáltal a bicskei, a csókakői, a lajoskomáromi, a móri, a váli, a velencei, a dunavecsei, a simontornyai, valamint a szalkszentmártoni csapatok is betekintést nyújtanak munkásságukba, hivatásukba.