Fafkáné Simon Ildikó így válaszolt a kérdéseinkre.

– A verseny kiírása decemberben érkezett meg. Mivel a lányok tavaly is megnyerték ezt a vetélkedést, ez alkalommal is nagyon lelkesen láttak munkához. Ezúttal egy települést és egy tájat kellett kiválasztanunk. Mi Dunaföldvár és a Mezőföld mellett döntöttünk. Az anyagot január végéig kellett beküldeniük. A legjobb tizenhat csapatot hívták be a döntőbe, Lakitelekre. Ott bemutattuk a prezentációnkat, illetve új feladatokat kaptunk. Az elért eredményünk az első hely megszerzését jelentette. Nagyon büszke vagyok a lányokra, és a számítástechnikai segítőnkre Martinkovics Márkra.

A győztesek elmondták

Czompó Hanna:

– Főleg a hozzám közelálló dunaföldvári kulturális és a történelmi értékekre koncentrálhattam. Természetesen sok új, általam addig nem ismert dolgot tanulhattam, főleg a gasztronómia és a sport területéről, de különleges volt számomra a várunk múltja. Korábban ugyan nem ástam bele magam a történetébe, de azért volt már róla ismeretem. Ez élvezetes feladat volt a számomra. Izgalmas lehet a séta, ha elmerülünk egy olyan műemlék történetében, aminek a központi épületét a csonka Török-tornyot gótikus stílusban a XV. század elején emelték. Érdekes volt megtudni olyan részleteket, hogy ez egy palánk vár volt, amit a torony után majd száz évvel emeltek, hogy oltalmat adjon az akkori mezőváros lakóinak. Sajnos a visszavonuló törökök 1686 őszén lerombolták. A várral kapcsolatban tiszteleghetünk Vak Bottyán emléke előtt is, aki a Rákóczi-szabadságharc alatt elfoglalta, és hídfőállást épített ki a Dunán. Szívesen meséltem a templomainkról is. A Szent Ilona-templomról, aminek a kertjében a búcsúkat rendezik. Az épületet barokk stílusban 1725-ben építették. Nagy élmény az 1700-as években, barokk stílusban épült szerb templomba belépni a különleges hangulata miatt. Külön szálak kötnek a barátok Szent Anna-templomához is, ami azért is izgalmas a számomra, mert a gimnáziumunk a hozzá épített, egykori barátok rendházában működik. Az épületet 1952-ben vette át az állam, és akkor lett belőle iskola. A folyosón végigsétálva különös hangulata van az épületnek. A szerzetesek idejében készült freskókat ugyan valamikor sajnos lefestették, de még így is varázslatos az épület. A könyvtárunkba belépve pedig egy igazi időutazásban van részünk. Gyönyörű.

Kőszegi-Kövér Anna:

– Én a környezetünkben található flórával foglalkozom szenvedélyesen. Sok időt töltök a természetben, tanulmányozom és fotózom a növényeket. A kedvenceim mellé még az ízeltlábúak is társulnak, mert azokat is szeretem határozni. Itt, a mi környékünkön büszkék lehetünk a Bottyán sáncon a löszben fészkelő gyurgyalagra. Mellette a városunk belterületén is sok barázdabillegetőt láthatunk. Hatalmas és gyönyörű, idős fáink is vannak, a Duna-parton és a város központjában is, amiket nagy értéknek tartok. Sokat járok a dunaföldvári szigetre is, ami egy igazi gazdag lelőhely a számomra. Óriási mennyiségben találunk ott kikeleti hóvirágot, nyári tőzikét. A szintén védett orchideafajtát, a fehér madársisakosat, valamint bogláros szellőrózsát is találtam az elmúlt évben. Tavasszal mindent beborít az odvas keltike. A hóvirág pedig fénylő ékkövekként borítja be a szigetet, ami Dunaföldvár igazi büszkesége lehet. A boglár szellőrózsa nemrégiben jelenhetett meg a szigetünkön, a madársisakos viszont már régebb óta, mert úgy látszik, hogy megfelelő a számára az a hely.

Ihász Bernadett:

– Az én szakterületem elsősorban a turisztikai programokkal kapcsolatos. Az egyik népszerű helyszínünk a strand, ahol gyógyvizes fürdő is működik. Számomra azért is fontos, mert a szüleim ott dolgoztak, gyakorlatilag szinte ott nőttem fel. Ezért láthattam, hogy az nemcsak nekem kedves helyszín, hanem a sokszor vidékről odalátogatóknak is. A városi, nagy rendezvényeink közül talán a legnagyobb jelentőségűnek a szüreti fesztiváljainkat érzem, mert azok a hagyományőrzésünk részei is. Arról is vannak személyes emlékeim, hiszen néptáncosként és civilként is végig járhattam a felvonulókkal a várost, ami egy izgalmas, életre szóló élmény. Kívülről is megéltem azt a csodát, ahogy a rengeteg ember ünnepeli a felvonulókat, és azt is, hogy milyen előttük és nekik is táncolni. Óriási varázsa van, amikor ilyen sok ember találkozik, énekel, táncol és örül egymásnak. Csodálatos. Turisztikai vonzerőt jelentenek nálunk a május elsejei események, vagy egy halászléfőző verseny is. A majálisra a gimnáziummal együtt vonultunk ki, és sokan ott ismerkedhettek meg velünk. Sportoltunk, beszélgettünk az odaérkezőkkel. Olyan volt, mintha egy ablakot nyitottunk volna az iskolánkra. Igazi, a korosztályomnak való esemény volt és valószínűleg az idei nyáron is az lesz a Parti fesztivál. Az is egy igazi turisztikai program lett. Nyilván a mi korosztályunk igényeit elégítette ki, és nagyon jó bulikon táncoltunk hajnalig. A Korda Gyuri bácsi koncertjét is meghallgattuk egy másik eseményen, de nekünk mégiscsak az előbbi volt az igazi.

Bőven van mit megőriznünk az utókor számára A települési önkormányzatok értéktárat és egy bizottságot hozhatnak létre, amelynek feladatai közé tartozik az ott fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, a náluk fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint azok vármegyei értéktárba történő megküldése. Fafkáné Simon Ildikó, a Dunaföldvári Értéktár Bizottság elnöke. Tőle ezt tudtuk meg: – Különböző témakörökben gyűjtjük össze a számunkra értékesnek számító emlékeinket, hogy csak néhányat említsek, kulturális, épített örökség, ipari, műszaki megoldások. Amikor valamelyikről azt gondoljuk, hogy vármegyei jelentőségű, akkor azt fölterjesztjük az ottani bizottsághoz. A mi értékeink közé került, hogy csak néhányat említsek, a Beszédes József-híd, a minden hónap harmadik vasárnapján megrendezésre kerülő országos állat- és kirakodóvásár, a templomaink, Csepeli Istvánnak, a népművészet mesterének munkássága. Évente egy alkalommal értékeljük az adott időszakban született, vagy felfedezésre került dolgokat, és döntünk az értéktárba való fölvételéről. Bőségesen van mit megőriznünk az utókor számára, büszkék lehetünk rá.