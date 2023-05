Összesen 15 állomáson (úttörővasút fűtőháza, elvarázsolt kastély, óriáskerék, Dunakert/Panoráma vendéglő, óriáskerék, céllövölde, elektromos kisvasút, Weep, lovas körhinta, dodzsem, ringató, szabadtéri színpad, gokart, játékpavilon, a vidámpark bejárata) találtak a város múltjával kapcsolatos képeket és a hozzájuk kapcsolódó kérdéseket, amikre a választ a startnál felvett feladatlapon rögzíthették. Ezekből a válaszokból keresztrejtvényszerűen bújt elő a megfejtés, jelesül, hogy melyik nagyvállalat gyárában készült 1894-ben a ma már a Vasmű úton álló kismozdony, a Muki.

Igyekeztek úgy összeállítani a kérdéseket és az állomásokat Nagyné Hodik Mónikával, az Intercisa Múzeum történész-muzeológusával, hogy ne legyen túl megterhelő fizikailag sem és szellemileg sem, de azért egy jóleső túrányi távolságot be lehetett (kellett) járni, ha a segítségül kínált térkép alapján minden helyszínt felkeresett az ember. És akadtak beugratós, vagy éppen nehezebb kérdések is, de ezzel sincs baj, hiszen az egyik cél is ez, az ismeretek terjesztése, hogy az emlékek kevésbé halványuljanak el.

Kérdésekre kellett válaszolniuk a kalandozóknak

Meglepő módon nem elsősorban az idősebb korosztályt mozgatta meg a rendezvény, nem csak a nosztalgia volt a mozgatórugó, nagyon sok család választotta vasárnapi programként ezt a kiváló kezdeményezést a napsütésben, és a gyerekek is nagyon élvezték. Pláne, hogy a befutónál még némi édesség is várta őket. Apró, de jól átgondolt figyelmesség, hogy minden résztvevő magával vihetett egy aprócska emlékeztetőt, jelesül választhatott a hatféle – a vidámparkot ábrázoló – hűtőmágnes közül. A szervező, Horváth Tamás ígéri, jön a folytatás is, úgy kéthetente ismételten útjára indítják a szellemi és fizikai kalandtúrát, és a Múzeumok éjszakáján ismét kalandozhatunk majd az egykori vidámparkban, ami sötétben, zseblámpával talán még izgalmasabb lesz.