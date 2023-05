Május 24-én a születésnaposok mellett az Esztereket és az Elizákat is köszöntjük.

Az Eszter női keresztnév perzsa eredetű, jelentése csillag. A név Istár asszír-babilóniai istennőhöz vezethető vissza, aki a mezopotámiai mitológia fontos alakja volt, Istarként hadistennő, más népeknél más névváltozattal a szerelem, az állat és növényvilág védőistennője volt. Egyesek szerint héber eredetű a név, de jelentése így sem sokat változik, csupán kiegészül a csillag, mirtusszal és bájos leánnyal. A mirtusz jelentés a bibliai Eszter másik nevére, a Hadassára vonatkozik. Az Eszter név már a Bibliában is szerepel, de a Biblia előtti időkben is használatos volt. Az Eszter keresztnév gyakori volt a XVI-XVIII. századokban, nem csak Európában, de az újonnan felfedezett kontinensen is elterjedt. Az 1980-as években is népszerű volt, a leggyakoribb női keresztnevek százas listájának tizenkettedik helyét bitorolta, helyezése idővel egyre jobb lett, a 2000-es években a nyolcadik és tizennegyedik helyezés között mozog.

Az Eliza germán eredetű női keresztnév, az Erzsébet (Elisabeth) rövidüléséből önállósult név. Jelentése Isten a teljesség, a tökéletesség. Isten az én esküm, Isten megesküdött, Isten a teljesség, a tökéletesség.