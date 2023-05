Május 8-án a születésnaposok mellett az Mihályokat is köszöntjük.

Mihály héber eredetű bibliai férfinév, a Mikaél magyar formája. Jelentése: az Istenhez hasonló, Ki olyan mint az Isten? A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és A jelenések könyvében említenek. Régi, hagyományos férfinév, főleg a görögkeleti keresztények körében népszerű. Magyarországon is mindig jelen volt. Az 1990-es években is gyakori férfinévnek számított, jelenleg is a száz leggyakoribb férfinév között foglal helyet.