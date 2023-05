Április 29-én, szombaton tizenegy órától a Napsugár óvoda növendékei léptek a színpadra. Majd vetélkedők kezdődtek, az eperevő, majd palacsintaevő versenyek után kötélhúzásban mérhették össze erejüket felnőttek és gyermekek. Délután öt órától a Zoltán Erika Tánciskola növendékei léptek színpadra. Majd Mikus Edvard szórakoztatott, végül érkezett a szombati nap sztárfellépője, Caramel.

Vasárnap délelőtt tizenegy órától a Kincskereső óvoda műsorát láthatták az érdeklődök, majd déltől egészen délután tizenhat óráig a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet interaktív bemutatóján lehetett részt venni. Közben tizennégy órától Dóczi Zsuzsi Gymstick bemutatója, majd a Zoltán Erika Tánciskola produkciója következett. Tizenhét órától a B-Cool Dance tánciskola lépett színpadra, őket követte a kilencvenes években alakult sztárcsapat, a Kozmix.

Május elsején, Kláp Tamás nyitotta a napi műsorfolyamot. Déltől a Dunaújvárosi Óvoda műsora következett az óvónők háromtagú tánckarának közreműködésével. A kecses mozdulatok mellett azt is élményszerű volt látni, hogy a színpadon táncolókat, kolléganőiket milyen szeretettel figyelték és biztatták a többiek a közönség soraiból. Hétfőn is találkozhattak az érdeklődök a helyszínen a büntetés-végrehajtási intézmény szakembereivel, és ismét megcsodálhatták a majális résztvevői az óvodás növendékek adta bájos műsor is, ahogyan láthattuk a Zoltán Erika Tánccsoport műsorát. Majd este hat órától Opitz Barbi lépett föl, őt este húsz órától a legendás Ámokfutók produkció követte.