A már hagyománnyá vált eseményen összesen 63 tanuló vett részt, 23 alsós és 40 felsős. A verseny lényege főként a kézírás értékének ápolása, fontosságának kihangsúlyozása, azonban a próbatétel során a gyerekek a környezetvédelemről szerzett tudásukat is elmélyíthették. A témakör ugyanis idén a fenntarthatóság volt, amelyre a Petőfi ökoiskolaként a mindennapok során is nagy figyelmet fordít. Az összecsapáson a diákok a szelektív hulladékgyűjtő konténerek megkülönböztető színeiről tanulhattak, valamint az ökolábnyom fogalmát is megismerhették.

A bíráknak nem volt egyszerű dolguk, hiszen minden résztvevő remekül helytállt a versenyen. A díjazottak a következők:

Az alsósok közül a második osztályosoknál 3. helyezett lett Oravecz Renáta 2. b és Bak Dorka 2. a, 2. helyezést ért el Bereczki Ditta 2. a, 1. helyen végzett Kiss Máté 2. a. Különdíjas lett Bartos Bence Márk 2. b.

A harmadik osztályosoknál 3. helyen Karsay Melissza 3. b, 2. helyen Oszlányi Lilla 3. a, 1. helyen pedig Tóth Laura 3. a végzett. Különdíjat nyert Tonka Patrik 3. c.

A negyedikesek 3. helyezettje Sóti Renáta 4. b, a 2. helyezést Gál Zoé 4. a és Izsák Eszter 4. a érték el, 1. helyen Kovács Fanni 4. a végzett.

A felsősök közül az ötödik osztályosoknál számos holtverseny született. A dobogó alsó fokán, azaz 3. helyen Nagy Gréta Panka és Priskin Izabella 5. b végzett, 2. helyet szerzett Hajor László 5. c és Szenczy Lujza 5. a, az 1. helyet pedig Molnár Csenge 5. b és Fellegi Zsombor 5. b kaparintotta meg.

A hatodik osztályokból 3. helyezést ért el Imre Vivien 6. a, 2. helyen végzett Várnagy Kitti 6. b és Kis Anikó 6. b, és az 1. helyezett Várnagy Valter 6. b lett.

A hetedik osztály 3. helyezettje Szilágyi Dorottya 7. a, 2. helyezettje Boncz Adél 7. a, 1. helyen pedig Badi Léna 7. a végzett.

Valóban gyöngybetűkkel írtak a versenyen legjobban szereplők

Fotó: Petőfi iskola

Végül a nyolcadikosoknál Kovács Alexa 8. a és Katona Nóra 8. a szerezte meg az 1. helyezést.

A program szervezője Juhász-Számely Szandra, a zsűrizésben és lebonyolításban részt vett Meskálné Jónás Ildikó, Szeitlné Mészáros Márta, Kálmán Kinga, Pusztai Ágnes.