A szűréseken és színpadi produkciókon kívül játszóház és sorversen várta a kicsiket a Manóvár óvoda pedagógusaival és a szociális központ munkatársaival. Szintén a gyerekeknek kedveskedtek a légvárakkal, és a sakkal is. A programokba az Old Timer Klub is bekapcsolódott bemutatójával, a szép állapotú járgányokat még a sztárfellépő is megcsodálta. Az eseményen a német nemzetiségi önkormányzat is jelen volt, az érdeklődőknek német totóval készülnek, és Sirály horgászegyesület sem marad program nélkül: szárazföldi horgászversenyt rendeztek. Kitelepült a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület, a Napfény Nyugdíjas Klub, a Szent György Polgárőr Egyesület, és a település intézményei is.

Valódi fesztivál hangulat és igazi közösségi esemény volt a rácalmási majális.