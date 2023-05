Az elmúlt hónapokban számos közösségi oldalon jött velem szembe ugyanaz a motivációs idézet. Már első blikkre megtetszett, és nemrég mélyebben is elgondolkoztam a jelentésén. A Randy Armstrongtól eredő idézet magyarra fordítva valahogy így hangzik: „Az aggódás nem teszi semmissé a holnap problémáit, a mai nap békéjét azonban elragadja”. Nem is kell a sorok között olvasnunk ahhoz, hogy eljusson hozzánk a mondanivaló. Csak egyszerűen tudatosítanunk kell, és e szerint hozzáállnunk a mindennapokhoz. Az előzetes pánik sohasem old meg semmit, attól csak a belső békénket borítjuk fel, és tesszük elviselhetetlenné a jelent.