Érdemes egy kis történelmi áttekintéssel kezdeni. Az elmúlt fél évtizedben Dunaújváros volt a házigazda, tavaly tavasszal az Ercsi-Főnix FC összecsapás a fehérváriak 1-0-s győzelmével ért véget, Szalai Pál 83. percben szerzett góljának köszönhetően diadalmaskodott Pavlik József együttese. Egy évvel korábban, 2021-ben is az Ercsi Kinizsi vívta a finálét a Sárosd gárdájával, Kovács Sándor 9. percben talált be, a sárosdiak vihették haza a kupát. 2020 tavaszán a pandémia miatt nem csak a bajnokságok álltak meg március közepén, a kupadöntőt sem rendezték meg. A korábbiak fényében nem meglepő, 2019 májusában szintén finalista volt az Ercsi, a Velencével találkoztak, ezt a meccset megnyerték az ercsiek, a rendes játékidő 1-1-es döntetlenje után büntetőkkel győztek 4-3-ra. Öt esztendeje a Főnix a Sárbogárddal találkozott, gólnélküli döntetlent követően a Főnix 5-4-re nyerte a büntetőpárbajt. Az első megyei finálét a 2016-17-es szezonban rendezték, Csákváron harcolt a Főnix és az Iváncsa, a fehérváriak 5-2-re győztek. Az eredmény komoly meglepetésnek számított, ugyanis az Iváncsa gárdája magabiztosan nyerte a megyei I-es bajnokságot, a Főnix pedig akkoriban a megyei harmadik vonalban volt érdekelt, megnyerte a közép csoportot és egy divízióval feljebb lépett.

Forrás: MOL Fehérvár FC /Székelyhidi Balázs

Ezúttal kék-sárgák randevúztak az arénában, mindkét fél ugyanazon színkombinációt használja az alapítás óta. A baracsiak sötétkékben - a mezen szolid, sárga csíkkal – léptek pályára, a lajosiak citromsárga felsőben, világoskék nadrágban és citromos sportszárral szerepeltek. A pályaválasztó a megyei II-ben szereplő Baracs volt, lévén a Lajoskomárom egy vonallal feljebb érdekelt a bajnokságban. A baracsiak a Rácalmás, az Alap, a Vajta, a Velence, az újdonsült megyei I-es bajnok Gárdony és az Ikarus-Maroshegy legyőzésével meneteltek a döntőig, a Lajoskomárom pedig a Cece, a Polgárdi, a Kisláng, a Sárbogárd és utolsóként a Csór együttesét búcsúztatta a kupasorozat során. A Baracs jól tartotta magát, de az eggyel magasabb polcról érkező, a megyei első osztályban 9. helyen tanyázó lajoskomáromiak az első félidő derekán Pákozdi Tamás fejesével szereztek vezetést, majd a meccs hajrájában a csereként pályára lépő Rózsás Dániel találatával megérdemelten nyertek 2-0-ra, ők vihették haza a díszes serleget.

- Természetesen nyerni szerettünk volna – mondja Fehérvári József, a baracsiak elnöke, aki lassan húsz éve, 2004 óta dirigálja az egyesületet. – Már a helyszínen gratuláltam az ellenfélnek, a megérdemelt sikerhez. Úgy gondolom, nem kell szégyenkeznünk, sőt, büszkék és elégedettek vagyunk. Hatalmas dolog egy 3600 lelkes község életében, hogy egy ilyen csodálatos arénában léphet pályára, közel négyezer néző előtt, elképesztő hangulatú találkozón. Az élmény egy életre szól, aki a helyszínen, vagy a nívós online közvetítés során látta a találkozót, meggyőződhetett arról, hogy nem játszottunk alárendelt szerepet. Akadtak lehetőségeink, szerencsénk sem volt, ráadásul az ellenfél két, nagyon szép gólt szerzett. Az elsőnél, a fejesgólnál sajnos helyezkedési hibákat vétettünk, a meccset eldöntő találat bombagól volt. Meg kell dicsérnem a csapatomat, játszottuk a focit, járattuk a labdát, eljutottunk helyzetekig, ám azokat nem sikerült értékesítenünk. Az igazsághoz hozzátartozik, a miénknél lényegesen nagyobb, hosszabb és szélesebb játéktéren léptünk pályára, ehhez nehezen alkalmazkodtunk – mondja Fehérvári József.

A múltba révedünk, a húsz évvel ezelőtti időszakra, amikor a Baracs a harmadik vonalban - a mai NB III-ban - szerepelt, ez volt a klub fénykora. Akkoriban a legmagasabb osztályt PNB-nek, azaz Professzionális Nemzeti Bajnokságnak hívták, a második vonal küzdelmei az NB I/B-t takarták, a baracsiak pedig az NB II-ben szerepeltek, tehát a jelenlegi harmadosztályban. A klubot 2002-től két éven át Tóth Géza vezette, Fehérvári József szerint neki is sokat köszönhetnek. Aztán eljutunk a jelenbe, hat meccset kellett sikerrel megvívniuk, hogy eljussanak – régi, több évtizedes nevén – a Sóstói Stadionba. Az utolsó két rivális, a Velence és az Ikarus-Maroshegy egy osztállyal feljebb szerepel a bajnokságban, legyűrésük hatalmas siker volt.

-A hazai meccseinken általában 50-100 nézőnk van, ahogy mentek a mérkőzések a kupában, egyre közelebb kerültünk a fináléhoz, úgy lettünk egyre többen. Ám arra én sem számítottam, hogy ennyien elkísérnek bennünket Fehérvárra. Sokan jöttek személyautókkal, valamint a szülőknek és az utánpótlás játékosoknak buszt indítottunk, a díjátadón felnéztem a lelátóra, nagyon sok boldog baracsit és környékbelit láttam. De jöttek más településekről is, ez az esemény tényleg a megyei, amatőr foci ünnepe volt. Sportvezetői pályafutásom legnagyobb sikere, bár, hasonlót már átéltem. A 2017-18-as bajnokságban és voltam a női csapatunk edzője is, a Pest megyei bajnokságban szerepeltünk, megnyertük a csoportunk küzdelmeit, a női kupadöntőt a Komárom ellen vívtuk Monoron vívtuk, ami szintén elképesztő tett volt. De nyilván arra nem sokan voltak kíváncsiak, erre viszont rengetegen.

A Baracs felnőtt gárdája a megyei bajnokságban a harmadik helyen tanyázik, a cél ezúttal is a dobogó, amire az elnök szerint meg is van minden esélyük. Tavaly ezüstérmesek lettek, a cél nem a feljutás. Ugyanis a megyei első osztályra még nem állnak készen, az utánpótlásban – bár mindent megtesznek a bázis bővítéséért – vannak foghíjas korosztályok.

-Nem szeretném, hogy minden hétvégén azon idegeskedjek, minden csapattal sikerüljön kiállnunk az aktuális bajnokira. Folyamatosan növeljük a létszámot, az utóbbi években ebben a tekintetben is értünk el szép eredményeket. Komoly összefogás eredménye ez a kupadöntő is, köszönet érte a helyi önkormányzatnak és a támogatóknak. De a legtöbbet a futballisták tették azzal, hogy elhitték, eljuthatnak idáig. Ott voltunk az aranykapuban, sajnos ezúttal nem sikerült belépünk rajta, talán legközelebb sikerül. Mert minden meg fogunk tenni ezentúl is, hogy ott legyünk a fináléban. Azóta is gyakran nézegetem a döntő és az éremátadó képeit a szövetség honlapján, mindig melegség önti el a szívemet. Nem csak nekem és a kollégáimnak volt ez hatalmas élmény, hanem az utánpótlásunkban szereplő gyerekeknek is, akik a kezdés előtt bekísérték a játékosokat, az U7-es, U9-es és U11-es gárdánk több játékosa is ott lehettek a gyepszőnyegen. A döntő óta is kapok gratuláló üzeneteket, Dunaújvárostól mindössze 12 km-re helyezkedünk, az acélvárosból is sokan eljöttek miattunk a megyeszékhelyre. Még két forduló van a megyei II-es bajnokságból, hétvégén Seregélyesre látogatunk. A Mezőfalva már nyert, behozhatatlan előnnyel vezet, a Nagykarácsony három ponttal helyezkedik előttünk, őket talán még befoghatjuk. A bronzérem gyakorlatilag már biztos, hat ponttal vezetünk a negyedik helyezett előtt.

Büszkék lehetnek a fiúk a sorozatban mutatott teljesítményükre

Forrás: MOL Fehérvár FC/Székelyhidi Balázs

Fehérvári tősgyökeres baracsi, természetesen futballozott a település együttesben – a jelenben az öregfiúkban szerepel -, ezt tette édesapja is, a hatvanas, hetvenes években.

-Sőt, nagyon remélem, hogy a három hónapos fiú unokám – aki ott volt velem, baracsi mezben a mérkőzésen – is nálunk rúgja majd a labdát. Folyamatosan fejlesztjük az infrastruktúránkat, nemrég kaptunk TAO-támogatást az MLSZ-től, rövidesen aláírjuk a szerződést a pályafelújításra. Folyamatosan pályázunk, mindig modernizáljuk a létesítményt és a környékét. Optimista vagyok a jövőt illetően.

A döntő után a díjakat az FMLSZ társadalmi elnöke, Bencsik István, az igazgató, Schneider Béla, valamint Varga Gábor országgyűlési képviselő adta át, akinek mindkét csapat a körzetéhez tartozik.

-Nagyszerű kezdeményezés a vármegyei kupadöntő, remek volt a szervezés, csodás környezetben, küzdelmes mérkőzést láthattunk. Fejér déli részén található két település együttese csatázott, jó volt látni a boldog arcokat – közölte Varga Gábor.

Varga Gábor országgyűlési képviselő adta át a másodiknak járó kupát a baracsi csapatkapitánynak, Mészáros Sándornak

Az igazgató, Schneider Béla volt az esemény főszervezője. Azt mondja, a dunaújvárosi stadion is remek házigazda volt az elmúlt hat évben, azonban a MOL Aréna Sóstó különleges élményt jelentett mindenkinek.

- A megyei kupadöntő komoly hagyományokkal rendelkezik, előzőleg a legjobban szereplő gárdák – ahogy most, anno is - felkerültek az országos főtáblára, ezúttal öt együttes folytathatja a küzdelmeket augusztusban. Korábban a Magyar Kupa megyei selejtezőjének nevezték a sorozatot, a legtovább jutó brigádok vívták a finálét, 2017 óra viszont megyei kupadöntő az elnevezés. Fontos, hogy a profi és az amatőr futball találkozzon, erre nagyszerű lehetőséget nyújt ez a mérkőzés, a derbire ezúttal a MOL Aréna Sóstón, a megye legimpozánsabb stadionjában került sor. A dunaújvárosi létesítmény is mindig kiváló helyszín volt, azonban ezúttal úgy döntöttünk, ha sikerül megoldanunk, a meseszép, fehérvári arénában léphet pályára a Baracs és a Lajoskomárom együttese. Ahhoz, hogy ez megvalósulhatott, sokat köszönhetünk a stadionban szereplő MOL Fehérvár FC-nek és Székesfehérvár városának. A Vidit több játékos képviselte az eseményen, ami emelte a rendezvény fényét, eljött Fiola Attila a kisfiával, továbbá Schön Szabolcs, Katona Mátyás, Csongvai Áron és Kojnok Zsolt is. A kilencven perc az amatőr futball nagy ünnepe volt. Nem csak a két résztvevő képviseltette magát sok nézővel, Pátkáról például különbusz érkezett, a helyi utánpótlás tagjaival – mondta Schneider Béla, az FMLSZ igazgatója.