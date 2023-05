Május 10-én ünnepeljük a Mentők napját, ezzel együtt pedig a magyarországi életmentés 136., és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) megalakulásának 75. évfordulóját. Mint azt az OMSZ kortörténeti dokumentumában írják, 1887-ben ezen a napon kezdte meg szolgálatát a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület, amely Európa egyik első mentőszervezete volt, ezért ünnepeljük május 10-én életmentő hőseinket.

Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a jubileumi köszöntőjében arról szólt, hogy ezen a napon elismerésben részesítik a legkiválóbb mentődolgozókat a Parlamentben, de ettől függetlenül minden bajtársuk megérdemli a kiemelt megbecsülést. A Magyar Nemzeti Bank az OMSZ fennállásának 75. évfordulója alkalmából díszcsomagolású pénzforgalmi érméket bocsátott ki, amelyek egy-egy példányát a mintegy 8500 mentőszolgálati munkatársnak eljuttatják. Ezen a napon tisztelettel emlékeznek meg azon bajtársaikról is, akik már nem lehetnek velünk.

A hagyományoknak megfelelően, a helyi közbiztonsági rendezvénysorozathoz csatlakozva, a Dunaújvárosi Mentőállomás nyitott napot tartott ekkor, amelyre minden érdeklődőt szeretettel vártak. Mintegy nyolc iskola jelezte előzetesen, hogy egy-egy csoporttal szeretnének élni a lehetőséggel és ellátogatnak a mentőállomásra. A délelőtti órákban kerestük fel mi is a Kossuth Lajos utcai központot, ahol éppen a beloianniszi általános iskola alsós diákjai ismerkedtek meg a mentők munkájához nélkülözhetetlen eszközökkel. Így például mentéstechnikai eszközöket, ambu babát is szemügyre vehettek közelebbről. Ám nem meglepő, hogy a gyermekeknek a mentőautó tetszett a legjobban: egy felszerelt esetkocsival álltak ki a mentőállomás udvarára, amelyet kívül-belül szemlézhettek a fiatalok. Sőt, mialatt ott voltak, a bajtársak riasztást is kaptak, így a diákok láthatták, miként indulnak rohamtempóban egy adott esthez a mentők. Idővel a beloianniszi fiatalok elbúcsúztak a mentőktől, akik egy kis ajándékkal is kedveskedtek a gyereknek. Ahogy elmentek, már jött is egy újabb diákcsoport: a Szabó Magda református iskola alsósai érkeztek látogatóba a mentőkhöz.