Új korszakhatárhoz érkeztünk a mesterséges intelligencia széles körű alkalmazásával – állítják a kutatók. A munkaerőpiaci jóslatok szerint a közeljövőben világszinten több mint háromszázmillió állás kerülhet veszélybe. Azaz: a gépek valóban elveszik, pontosabban átveszik a munkát. Feltehetően ez csak a kezdet, a digi­talizáció és a további technológiai fejlesztések egyre inkább átformálják a jelenleg ismert világunk játékszabályait. Akár örülhetnénk is, hiszen amíg az algoritmusok szorgalmasan melóznak, addig mi azon töprenghetünk, mihez is kezdünk a temérdek pluszszabadidőnkkel... A számlákat azonban akkor is fizetnie kell majd valakinek.